Chelneriță ucraineană umilită de un rus în centrul Kievului: "A strigat la ea că este o nazistă care dorește moartea tuturor rușilor"

Tymofiy Mylovanov, fost consilier al președintelui Volodimir Zelenski, istorisește revoltat o întâmplare petrecută într-un bar din centrul orașului Kiev.

"Astăzi, o chelneriță dintr-o cafenea din Kiev mi-a spus o poveste despre care a fost acuzată că este nazistă.

Acum câteva zile, a avut un client. A comandat în rusă, ea a răspuns în ucraineană.

Asta e legea, de altfel. Chiar dacă chelnerița vorbește de obicei rusă în viața privată, ea trebuie să vorbească ucraineană atunci când lucrează.

Clientul a spus că ucraineana este o limbă a maimuțelor și nu vrea să o vorbească și nici nu o înțelege.

Chelnerița a continuat să vorbească în ucraineană, iar clientul a strigat la ea că este o nazistă ucraineană, care dorește moartea tuturor rușilor.

Este vorba despre o fată la sfârșitul adolescenței. Cafeneaua este în centrul Kievului. Clientul era cetățean rus.

Nu i s-a întâmplat nimic. Chelnerița s-a simțit umilită și șocată. Până a vorbit cu managerul ei, băiatul dispăruse.

Ca ucrainean, ma simt si eu umilit. Și furios.

Dar această poveste este și o poveste a toleranței ucrainene față de ruși în timpul războiului. Faptul că acest tip se plimbă prin Kiev și îi acuză pe ucraineni că sunt naziști fără consecințe reale este izbitor.

Sper că data viitoare când va face așa ceva, poliția va fi la fața locului.

Jur că această poveste este adevărată. O scriu pentru că mă simt șocat. Nu ar trebui să fiu?", a scris Mylovanov pe Twitter.

Nazis in Ukraine.

Today a waiter in a Kyiv cafe told me a story she was accused of being a Nazi.

A couple of days ago, she had a customer. He ordered in Russian, the waiter replied in Ukrainian.

That’s the law, by the way. Even though the waiter usually speaks Russian in… pic.twitter.com/Sr2lbM9hiI