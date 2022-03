Antrenorul Thomas Tuchel i-a criticat pe suporterii echipei Chelsea care au scandat numele proprietarului Roman Abramovich în timpul unui minut de aplauze pentru Ucraina, înainte de victoria cu 4-0 din meciul cu Burnley, din campionatul Angliei.

Unii fani ai echipei Chelsea au scandat numele rusului Abramovici, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, pe tot parcursul jocului şi au fost huiduiţi de suporterii echipei Burnley.

"Nu este momentul să facem asta. Dacă ne arătăm solidari, ne arătăm solidari şi ar trebui să o facem împreună. Punem genunchiul în pământ împreună. Dacă o persoană importantă din clubul nostru sau din alt club moare, din păcate, avem un minut de reculegere. Nu este momentul să transmitem alte mesaje.

Este momentul să arătăm respect. Vrem să facem asta. Avem nevoie ca fanii noştri să se angajeze în acest minut de aplauze. O facem pentru Ucraina şi nu există o a doua opinie despre această situaţie. Ei au gândurile şi sprijinul nostru şi ar trebui să fim împreună", a spus Tuchel după meci.

Chelsea's away support sing Roman Abramovich's name during a minute's applause for the people of Ukraine 🇺🇦

Do better. pic.twitter.com/meYHukKaKe