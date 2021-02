Giroud, gol senzational marcat pe Arena Nationala in Champions League. "Este minunat ca am marcat, dar a fost ciudat sa celebram dupa trei minute de asteptare"

"Este minunat pentru mine si pentru echipa ca am marcat. Dar cu VAR trebuie sa ai incredere si rabdare. A durat cam mult pana s-a luat decizia, dar, cum a spus si arbitrul, era o decizie importanta,chiar daca este ciudat sa astepti trei minute pentru a celebra", a declarat Giroud.Atletico Madrid a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de Chelsea, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor A marcat Olivier Giroud, in minutul 71, cu o executie din foarfeca. Golul internationalului francez a fost validat cu VAR.Partida a avut loc pe Arena Nationala din Bucuresti, in urma unei decizii a UEFA . Meciul nu s-a putut disputa la Madrid, din cauza restrictiilor legate de pandemia de coronavirus impuse in Spania privind persoanele venite din Marea Britanie.CITESTE SI: