Marcelo, obligat sa fie prezent la o sectie de votare din Madrid in ziua returului cu Chelsea din Champions League. O poveste neobisnuita din fotbal

Alegerile pentru adunarea din Madrid au loc marti. Real, care a terminat la egalitate, scor 1-1, acasa, in prima mansa, joaca returul pe Stadionul Stamford Bridge in ziua urmatoare.Clubul spaniol "analizeaza situatia" pentru a vedea daca "vreun regulament il va permite jucatorului sa plece cu echipa ".Fundasul stanga brazilian a inceput in jocul de marti ca titular si a fost implicat in golul egalizator marcat de Benzema.Cu exceptia cazului in care Marcelo este scutit de indatoririle din ziua alegerilor, nu i se va permite sa insoteasca echipa cu o zi inainte de joc.Ziarul spaniol El Mundo a scris ca gruparea madrilena a facut apel la Comisia Electorala, dar cererea a fost respinsa.Toti spaniolii aflati in registrul electoral pot fi chemati sa lucreze la sectiile de votare si sunt platiti 65 de euro, fiind nevoie de circumstante speciale pentru a fi scutiti.Marcelo, in varsta de 32 de ani, a primit cetatenia spaniola in 2011.Desi situatia sa reprezinta cu siguranta unul dintre motivele cele mai neobisnuite pentru a pierde o semifinala a Ligii Campionilor, nu este fara precedent in fotbalul spaniol.Portarul echipei Levante, Aitor Fernandez, a fost numit pe o lista de rezerva pentru a fi prezent la o sectie de votare din orasul sau natal Mondragon, in 2019, cand in aceeasi zi trebuia sa joace un meci impotriva formatiei Athletic Bilbao. Cu toate acestea, el a fost scutit de sarcinile electorale si a fost autorizat sa joace.Inaki Williams de la Athletic Bilbao a fost, de asemenea, scutit sa lucreze la o sectie de votare in 2015, in timp ce votul s-a suprapus peste un meci cu Levante.