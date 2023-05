Chelsea a ales antrenorul pentru sezonul viitor: nume mare pe banca londonezilor

După un sezon dezastruos, era clar că Chelsea trebuie să se gândească deja la un antrenor de top pentru campionatul viitor.

Alesul celor de la Chelsea Londra pentru postul de antrenor este argentinianul Mauricio Pochettino, 51 de ani), cel care a mai pregătit echipe precum Tottenham sau PSG.

Pochettino și Chelsea s-au înțeles pentru un contract pe termen lung, iar argentinianul va prelua echipa din luna iunie, după încheierea sezonului. Până atunci, interimarul Frank Lampard va continua să conducă echipa.

Mauricio Pochettino will sign contract in the next days but he will start this new Chelsea chapter in June, now now — as Lampard will remain as caretaker coach. 🚨🔵 #CFC

Poch will bring in his people for coaching staff — he will discuss transfer strategy with club immediately. pic.twitter.com/6WfbMrUzRb