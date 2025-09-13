Jucatorii lui Chelsea au vizitat "palatul lui Ceausescu"

Jucatorii formatiei Chelsea Londra au vizitat, joi dimineata, Bucurestiul, sportivii fiind impresionati de Palatul Parlamentului, fosta Casa a Poporului.

Portarul Petr Cech a fotografia cladirea si, imediat, a impartasit imaginea cu fanii lui de pe retelele de socializare, aratandu-le acestora "palatul lui Ceausescu".

"Palatul lui Ceausescu din Bucuresti. A doua cladire din lume ca marime", a fost descrierea lui Cech.

Intalnirea dintre Steaua si Chelsea, contand pentru mansa tur a optimilor de finala din Europa League, va avea loc joi seara, incepand cu ora 20.00.

Meciul va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.

M.D.

Ads