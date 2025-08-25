Un jucator de la Chelsea a marcat un gol de poveste (Video)

Un jucator al celor de la Chelsea, Yossi Benayoun, a reusit sa inscrie un gol de poveste in partida amicala pe care "albastrii" au disputat-o impotriva gruparii Wycombe Wanderers.

Fotbalistul israelian a marcat dupa ce a jonglat cu balonul, in careul advers, pe calcai!

Chelsea s-a impus in final in fata celor de la Wycombe cu scorul de 3-0.

Urmariti mai jos clipul video cu golul lui Benayoun:

M.D.

