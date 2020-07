Liverpool va primi trofeul Premier League in cadrul unei ceremonii la stadion, dupa meciul de acasa cu Chelsea

Jucatorii vor primi trofeul si medaliile de invingatori pe un podium construit in centrul tribunei Kop, invonjurat de bannere cu fani, suporterii neavand acces la meci.Ceremonia va fi transmisa in direct de Sky. Liverpool a facut un apel catre fani sa nu vina la stadion saptamana viitoare si sa urmareasca ceremonia de acasa. FC Liverpool va intalni Chelsea Londra, miercurea viitoare, de la ora 22.15, in etapa a XXXVII-a a campionatului Angliei.Echipa si-a asigurat matematic titlul inca de luna trecuta.