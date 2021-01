Guardiola, dupa plecarea lui Lampard de la Chelsea: Aici ori castigi, ori esti dat afara

"Aici trebuie sa castigi. Oamenii vorbesc de proiecte, idei, dar nu exista asa ceva. Ori castigi, ori esti dat afara", a spus Guardiola.Guardiola a afirmat ca respecta decizia clubului Chelsea, dar a mentionat ca il imbratiseaza pe Frank Lampard : "Sper ca la finalul carantinei sa putem sa ne vedem la un restaurant. Noi depindem de rezultate, nu de modul de a juca, de filozofia noastra. Trebuie sa obtii rezultate, iar daca nu le obtii, vei fi inlocuit".Antrenorul Frank Lampard a fost demis, luni, de la conducerea tehnica a echipei Chelsea Londra.Lampard, 42 de ani, a fost numit antrenor la Chelsea la inceputul lunii iulie 2019, in locul italianului Maurizio Sarri. Cu el pe banca, echipa londoneza a terminat campioantul trecut pe locul 4 in Premier League, la egalitate de puncte cu Manchester United de pe locul 3, si dupa campiona Liverpool si dupa Manchester City.In acest sezon, Chelsea este pe locul 9, cu 29 de puncte din 19 meciuri , la patru puncte de Tottenham, de pe locul 5, de Liga Europa, si la cinci puncte de Liverpool, de pe locul 4, de Liga Campionilor. "Albastrii" au pierdut cinci din ultimele opt jocuri disputate in campionat CITESTE SI: Pep Guardiola si-a decis viitorul la Manchester City: "Calatoria continua"