Chelsea a zdrobit echipa lui Chiriches

Chelsea a luat o optiune serioasa pentru titlu in Premier League. In etapa a 29-a, echipa lui Jose Mourinho, a invins fara drept de apel, acasa, cu scorul de 4-0, pe Tottenham.

Dupa o prima repriza echilibrata, gazdele au deschis scorul prin Samuel Eto'o in partea a doua, in minutul 57. Hazard a marit avantajul in minutul 61, in timp ce Demba Ba, intrat in ultimele 12 minute, a realizat, pe final de meci, o dubla (89', 90').

Fundasul roman de la Tottenham, Chiriches, continua sa fie accidentat si nu a facut parte din lotul oaspetilor.

Cu acesta victorie, Chelsea ramane lider detasat cu 66 de puncte, avand un avans de sapte puncte in fata celor de la Arsenal si Liverpool, ambele cu un meci mai putin.

Ads