Chelsea l-a transferat pe "noul Drogba" - oficial

Dupa aproape un an de tatonari, Chelsea Londra a reusit in sfarsit sa-l transfere pe Romelu Lukaku de la Anderlecht, fotbalist considerat de specialisti drept urmasul lui Didier Drogba.

Mutarea a fost confirmata de clubul de pe Stamford Bridge pe site-ul oficial, noul atacant urmand sa poarte tricoul cu numarul 18.

In varsta de 18 ani, Lukaku a jucat in ultimele doua sezoane la Anderlecht Bruxelles, inscriind 33 de goluri in 73 de partide.

Varful nascut la Antwerp a debutat la 17 ani in nationala Belgiei, pentru care a bifat noua prezente si doua reusite.

C.F.

Ads