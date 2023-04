Cum vrea Mutu sa scape de datoria la Chelsea

Adrian Mutu si reprezentantii sai incearca inca sa scape de datoria uriasa catre formatia Chelsea Londra, "Briliantului" propunandu-le englezilor compensatiimult mai mici.

Chiar daca instantele sportive au decis ca jucatorul roman trebuie sa achite despagubiri in valoare de 17 milioane de euro dupa scandalul "cocaina", din 2004, Mutu vrea sa vireze in conturile "albastrilor" numai doua milioane si jumatate.

"Am inaintat o propunere catre FIFA pentru stingerea litigiului, in sensul ca jucatorul sa achite 2,5 milioane de euro. Ramane ca in curand forul international sa vina cu o contraoferta si sa incercam sa incheiem acest caz", a precizat unul din reprezentantii lui Mutu, Ioan Becali, pentru site-ul gsp.ro.

Este insa greu de crezut ca sefii lui Chelsea vor accepta compensatii atat de mici, mai ales ca au avut castig de cauza la toate instantele care au judecat cazul.