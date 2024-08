Premier League are un nou lider de duminica, dupa victoria lui Chelsea la Middlesborough

Liverpool a fost detronata de la sefia Premier League, dupa ce sambata a remizat alb, scor 0-0, in deplasarea de la Southampton.

Duminica, Chelsea a castigat in deplasarea de la Middlesborough, scor 1-0, singurul gol fiind reusit de Diego Costa in minutul 41.

Victoria a fost suficienta pentru ca echipa lui Conte sa devina lidera in Premier League, cu 28 de puncte, unul mai mult decat cormoranii. Tot 27 de puncte au si cei de la Manchester City, care sunt pe locul 3, ei castigand in aceasta runda cu Crystal Palace.

Chelsea are 9 victorii in 12 meciuri disputate in acest sezon.

Londonezii joaca impotriva celor de la Tottenham, ocupanta locului 5 in EPL, runda viitoare, intr-un aprig derbi al Londrei.

