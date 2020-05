Primul fotbalist din Premier League testat pozitiv la noul coronavirus a fost arestat!

Ziare.

com

Potrivit cotidianului The Sun, mijlocasul lui Chelsea, in varsta de 19 ani, a avut o disputa cu o tanara pe care a cunoscut-o pe internet, inainte de a o invita la domiciliul sau, incalcand astfel regulile de izolare.Se pare ca intre cei doi a izbucnit o altercatie, iar fata a sunat atat la politie, cat si la ambulanta.Politia londoneza a precizat ca fata, din cate se pare un fotomodel, a fost transportata la spital, in timp ce fotbalistul a fost plasat in arest.In luna martie, Hudson-Odoi a fost primul jucator din campionatul Angliei testat pozitiv la Covid-19.El este acum complet vindecat, potrivit antrenorului sau, Frank Lampard, si trebuia sa se alature colegilor sai la antrenamente, in cursul acestei saptamani, dupa ce a fost supus unei noi serii de teste.