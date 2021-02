La 11 ani a fost la Chelsea, dar englezii l-au refuzat dintr-un motiv uluitor. Cum a trait Mbappe cu prietenii din sat intalnirea cu Drogba

Tatal sau a fost primul care a vazut in copilul Kylian un potential urias si l-a luat la clubul sau pentru a face primii pasi in fotbal.Mbappe a atras inca de pe vremea junioratului atentia descoperitorilor de talente din Franta si a fost mutat imediat la Clairefontaine, centrul de excelenta al federatiei de Hexagon.Acolo a fost vazut de scouterii lui Chelsea , care la 11 ani l-au chemat la niste teste in Anglia.Micutul Kylian a aratat un o tehnica uluitoare in regim de viteza, insa antrenorii britanici i-au gasit un minus: francezul nu facea deloc faza defensiva, lucru care a facut sa-si puna intrebari in privinta viitorului sau fotbalistic.Totusi, l-au mai chemat peste cateva luni la inca un test, insa mama fotbalistului a refuzat si asa a ajuns la Monaco."Cand aveam 11 ani, a trebuit sa ma duc la Londra cateva zile pentru a ma antrena cu echipa de juniori a lui Chelsea.Am fost atat de emotionat incat nici nu am vrut sa le spun prietenilor din cartier unde ma duc.Cand m-am intors acasa, prietenii mei m-au vazut si mi-au spus: Kylian, unde ai fost saptamana trecuta?Am spus: Am fost la Londra cu Chelsea. Ei au spus: Nu, este imposibil. Am spus: Nu, jur, chiar l-am cunoscut pe Drogba.Ei au spus: minti. Drogba nu intalneste copii din Bondy (n.r. comuna unde statea Mbappe in Franta). Nu este posibil.Nu aveam telefon pe atunci, asa ca i-am cerut tatalui meu sa-mi dea pe al lui si le-am aratat fotografiile pe care le-am facut.Atunci m-au crezut in cele din urma. Dar important era ca nu erau gelosi. Deloc. Au fost pur si simplu uimiti. Nu voi uita niciodata ce mi-au spus.Kylian, ne poti duce acolo cu tine? Parca as fi mers pe alta planeta. Am spus: Dar testele s-au terminat acum. Imi pare rau.Se uitau la telefon, radeau si dadeau din cap. Au spus: Uau. Este ca si cum am trai acest moment cu tine, Kylian.Asa inseamna pentru noi. Mergand in aceste locuri, este ca si cum ai vizita o alta planeta", spunea la un moment dat, Mbappe, despre povestea transferului ratat la Chelsea.Fotbalistul francez a ajuns la Monaco, unde a inscris 27 de goluri in 60 de meciuri la o varsta frageda.De acolo merge la PSG pentru 180 de milioane de euro, unde face incanta lumea fotbalului in fiecare an.Ultima reprezentatie, 3 goluri pe Camp Nou, contra Barcelonei CITESTE SI: