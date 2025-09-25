BCE: Creșterea cheltuielilor pentru înarmare în Europa ar putea contribui la creșterea economică, dar ar accelera și inflația

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 16:46
74 citiri
BCE: Creșterea cheltuielilor pentru înarmare în Europa ar putea contribui la creșterea economică, dar ar accelera și inflația
Majorarea cheltuielilor pentru apărare și infrastructură în Uniunea Europeană, alături de reformele destinate creșterii productivității, ar putea contribui la expansiunea economică, susține Banca Centrală Europeană.

Majorarea cheltuielilor pentru apărare și infrastructură în Uniunea Europeană, alături de reformele destinate creșterii productivității, ar putea contribui la expansiunea economică, susține Banca Centrală Europeană.

În același timp, însă, impulsionarea cheltuielilor pentru apărare și infrastructură ar putea accelera inflația pe termen mediu.

În timp ce balanța riscurilor legate de avansul economic s-a mai echilibrat, în comparație cu jumătatea anului în curs, perspectivele inflației rămân mai incerte decât de obicei, ca urmare a contextului marcat încă de volatilitatea politicilor comerciale la nivel mondial.

Investițiile private, o miză importantă

Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro din luna septembrie 2025 prezintă o imagine a evoluției prețurilor similară celei estimate în luna iunie, în care inflația totală medie ar trebui să se situeze la 2,1% în 2025, la 1,7% în 2026 și la 1,9% în 2027, se arată în cel mai recent Buletin economic al BCE, consultat de Risco.ro.

Se previzionează un avans economic de 1,2% în anul 2025, nivel revizuit în sens ascendent față de cel de 0,9% anticipat în luna iunie. Proiecția privind creșterea economică în 2026 este, în prezent, ușor mai redusă, plasându-se la 1%, iar cea pentru 2027 este nemodificată la 1,3%.

Balanța riscurilor la adresa creșterii economice a devenit mai echilibrată, arată sursa citată.

Deși acordurile comerciale recente au redus incertitudinile, o nouă degradare a relațiilor comerciale ar putea inhiba în continuare exporturile și ar putea frâna investițiile și consumul.

O deteriorare a încrederii pe piețele financiare ar putea genera condiții de finanțare mai restrictive, ar putea spori aversiunea față de riscuri și ar putea eroda creșterea economică.

Tensiunile geopolitice, din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, rămân o sursă majoră de incertitudini, dar ameliorarea încrederii sectorului corporativ ar putea stimula investițiile private.

Încrederea ar putea consemna, de asemenea, o îmbunătățire, iar activitatea economică ar putea fi impulsionată în cazul în care tensiunile geopolitice s-ar diminua sau dacă disputele comerciale care trenează ar fi soluționate mai rapid decât s-a anticipat.

Inflația, incertitudini majore

Cât privește inflația, o apreciere a euro ar putea genera o reducere peste așteptări. Inflația ar putea înregistra niveluri mai scăzute și în eventualitatea în care creșterea tarifelor vamale antrenează o cerere mai redusă pentru exporturile zonei euro și determină țările cu capacitate excedentară să își majoreze în continuare exporturile către zona euro.

Tensiunile comerciale ar putea conduce la intensificarea volatilității și a aversiunii față de riscuri pe piețele financiare, ceea ce ar frâna cererea internă și, implicit, ar reduce și inflația.

În schimb, inflația ar putea atinge valori mai ridicate, dacă fragmentarea lanțurilor globale de aprovizionare ar scumpi importurile și ar accentua constrângerile la nivelul capacităților de producție în economia internă.

Michael Topolinski IV (InteRo): „Dacă vom livra proiecte care depășesc așteptările, putem juca un rol în îndepărtarea stigmei față de dezvoltatorii imobiliari”
Michael Topolinski IV (InteRo): „Dacă vom livra proiecte care depășesc așteptările, putem juca un rol în îndepărtarea stigmei față de dezvoltatorii imobiliari”
Michael Topolinski IV, Partner și Head of Sales & Investor la InteRo Property Development, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat...
Bogdan Doicescu (Bog’Art) la The Real Estate Event: „Businessul de familie are grija banului acționarului mai aproape de suflet decât companiile cu mandat să crească”
Bogdan Doicescu (Bog’Art) la The Real Estate Event: „Businessul de familie are grija banului acționarului mai aproape de suflet decât companiile cu mandat să crească”
Bogdan Doicescu, Group Chief Executive Officer al Bog’Art, a fost prezent joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat...
#cheltuieli inarmare , #inflatie
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Mii de romani au cerut ajutor la CSALB pentru a negocia cu bancile sau IFN-urile: reducerea dobanzii, stergerea unor comisioane, amanarea la plata ratelor
Risco.ro
Mutarea din casa parintilor la 27 de ani. De ce ezita tinerii sa porneasca pe cont propriu?
Risco.ro
Antreprenor in lumea sporturilor. Nu din perspectiva unui nou business, ci pentru miscare si sanatate!

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Găzduire Web în România: Avantajele unui serviciu de Web Hosting de calitate
  2. Tâmplărie PVC: o investiție durabilă în izolare termică și fonică
  3. BCE: Creșterea cheltuielilor pentru înarmare în Europa ar putea contribui la creșterea economică, dar ar accelera și inflația
  4. Michael Topolinski IV (InteRo): „Dacă vom livra proiecte care depășesc așteptările, putem juca un rol în îndepărtarea stigmei față de dezvoltatorii imobiliari”
  5. Creșterea încasărilor prin vizibilitate online: o oportunitate la îndemâna oricărei afaceri
  6. Care sunt orașele cu cele mai mici chirii din România. Apartamente și garsonierele din București se închiriază la cele mai mari prețuri
  7. Bogdan Doicescu (Bog’Art) la The Real Estate Event: „Businessul de familie are grija banului acționarului mai aproape de suflet decât companiile cu mandat să crească”
  8. Prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază a fost adoptată. Până când nu vor crește prețurile
  9. S-a încheiat ședința Coaliției. Ministerele au cerut suplimentări de 80 de miliarde de lei, dar vor primi doar 25 de miliarde SURSE
  10. Primăria din România care cheltuie 2,5 milioane de lei pentru un festival. Edilul spune că nu cere bani de la Guvern și că are fonduri și pentru angajați, fără să facă concedieri