"Muncesc pentru bani, ca să mă pot simți bine". Ce cheltuieli lunare au românii cu lucruri care nu sunt esențiale

Banii cheltuiți pe lucruri neesențiale reprezintă adesea o sursă de risipă, care poate afecta bugetul personal sau familial. De multe ori, cumpărăturile impulsive sau achizițiile de produse de lux, care nu aduc o valoare reală pe termen lung, pot duce la lipsa de economii sau dificultăți financiare.

În loc să fie investite în obiective importante, cum ar fi educația, sănătatea sau economiile pentru situații neprevăzute, resursele sunt consumate pe lucruri trecătoare, care nu oferă o satisfacție de durată. A conștientiza aceste cheltuieli ajută la o mai bună gestionare a banilor.

Este tema de discuție deschisă în mediul online de un utilizator al platformei Reddit.

"Cât cheltuiți lunar pe lucruri neesențiale?"

Aceasta este întrebarea pe care a adresat-o, completată ulterior cu câteva detalii.

"Chestii gen abonamente Netflix, Genius, țigări, alcool, cafele, mâncat/ ieșit în oraș, mâncare comandată, pariuri, cinema, evenimente sau orice altceva asemănător.

Practic, orice în afară de chirie, transport, apă, mâncare gătită acasă.

Edit: că sunt persoane care se simt atacate de postare: nu, nu e ceva greșit să ai alte cheltuieli. Nu e greșit să îți cumperi fericiri prin orice pot banii oferi.

"Neesențial" e doar categorisirea acestor cheltuieli. Esențial fiind strict supraviețuire, iar orice pe lângă, cum își îmbunătățește fiecare calitatea vieții prin căi financiare.", a scris acesta pe Reddit.

Întrebarea sa a strâns peste 200 de comentarii.

"Oricum murim toți într-o zi"

Cineva a explicat că nu se gândește astfel la cheltuieli și vrea doar să se simtă bine.

"Am copilărit în lipsuri. Nu pentru că ai mei nu aveau, ci pentru că nu aveau pentru mine.

Acum sunt la banii mei și nu există cheltuiala neesențială. Dacă ceva îmi face plăcere, plătesc. Muncesc pentru bani, ca să mă pot simți bine și să mă răsfăț pe mine și pe partenera mea.

Oricum murim toți într-o zi și în 100 de ani nu o să îi pese nimănui că am fost pe aici. La ce să îmi fac procese de conștiința că aș cheltui prea mult?"

Alții au dat exemple concrete.

"Nu foarte mult. Am doar Youtube premium ca și abonament. De ieșit în oraș n-am mai făcut-o de mai bine de 3 luni, doar ce ies eu de capul meu la plimbare fără să cheltui aproape nimic. În rest, mâncare nu comand că prefer să gătesc, fumat sau alcool nema, pariuri nici atât ... aș zice că dau undeva la 500 lei pe lună, poate puțin mai mult dar cam așa".

"Nu mi-am dat seama cât de repede se adună din comoditatea asta"

"Eu cheltui foarte foarte mult pe bolt/uber. Chiar zilele trecute am făcut un calcul pe luna precedentă. 700 lei...am rămas mască. Dar măcar știu la ce să fiu atentă de acum încolo, nu mi-am dat seama cât de repede se adună din comoditatea asta".

"Depinde de lună, dar eu nu le consider a fi neesențiale.

Îmi place să citesc și cumpăr cărți ori direct de la edituri, ori de la autori când vreau literatură românească sau tradusă. Când vreau literatură străină cărturești, libris, depinde. Iau și cărți în format electronic și plătesc pentru ele. Estimez că am băgat cam 10-15k euro în vreo 15 ani în acest hobby, dar sunt și colecționară și am cărți pe care aș putea să îmi iau înapoi tot ce am investit. Știu că pentru mulți sunt neesențiale, de aia le-am menționat.

Genius mi se pare că nu e irosit pentru că am avut suficiente comenzi pentru toată familia cât să merite. (Și comenzi gen scule, electrocasnice, etc).

Mâncare/ ieșire în oraș - depinde de lună, dar încercăm să ne limităm la 300 de lei pe luna. 150 lei/pers.

Mâncare comandată - 200-300 lei pe luna.

Cinema- văd cam 2-3 filme pe an și mă duc la cinemaurile vechi sau la cineplex unde biletele sunt 10-15 lei.

Evenimente - depinde. La o zi de naștere se exemplu cam dau 100-300 pe cadou. La o nuntă între 1000-2500 depinde de mai multe lucruri. În unii ani am mai multe invitații, în unii ani mai puține. Anul asta de exemplu am avut 4 nunți (doar la acestea am acceptat să mă duc, că invitațiile au fost mai multe) și 2 zile de naștere. Deci undeva la 2000 pe nuntă și 600 de lei zilele de naștere. Mai am răruț evenimente de pictură, concerte de pian, operă, teatru unde nu cheltui mult pe ieșire. Rar dau pe biletul de teatru/opera mai mult de 60 de lei.

Snack-uri - depinde de luna. Dacă am o luna groaznică, mă refugiez în mâncare, dar tind să cumpăr mai mult fructe.

Nu fumez, nu consum alcool, nu beau, nu suport cafeaua, nu pun la pariuri. Am o viață minimalistă și nu îmi iau haine de pe shein/trendyol și alte mizerii de site-uri. Am haine cumpărate acum 10 ani care încă arată bine. Am un venit de 1k euro aproximativ și reușesc să economisesc. "

"Sincer, nu știu exact. Dar pot să estimez.

Streaming: Netflix, Sky Showtime, HBO Max, Amazon Prime = 25 euro/luna să zicem.

Glovo Prime, Emag genius, Bolt prime = 20 euro/luna

Bolt și Uber = vreo 800 ron/luna. Dar n-am mașină, nici carnet. M-ar tenta să-mi iau, dar nu sunt sigur că economisesc prea mult.

Țigări vreo 400 ron/luna.

Abonament la sala 200 ron

Antrenor personal 400ron.(sunt antrenamente de grup, 3-4 persoane, 12 ședințe pe luna)

Profesor pian = 400ron/luna.

Diverse: Cărți, cafea, odorizant de camera, parfum etc, aș zice vreo 500ron/luna.

Comenzi mâncare: Am abonament la foodkit cam 1000ron/luna care acoperă 2 mese sănătoase/zi. + ce mai comand eu pe lângă.

Călătorit: Aici nu e lunar, dar dacă aș face un total și aș împărți la 12, aș zice vreo 2000ron/luna.

Total: Vreo 6000ron pe luna.

Pare mult, mai ales că mai am și o rată de 3000ron la apartament. Dar pe de altă parte, cam astea sunt cheltuielile mele lunare cu totul. Mai adaugi facturi, întreținere, ieșit în oraș din când în când și ajungi la vreo 10k luna.

Aș putea să renunț la uber/bolt dacă mi-aș lua mașină, dar nu știu cu cât ies mai ieftin ținând cont că dau vreo 10k euro pe o mașină veche de 7-8 ani, apoi benzină și parcare prin oraș."

Cineva a relatat experimentul legat de cheltuieli pe care l-a făcut.

"De când am divorțat, mi-am propus să fac la un moment dat un test: o luna (de la salar până la bonuri, mai exact 3 săptămâni deoarece bonurile îmi intră cu o săptămâna înainte de salar) să reduc cheltuielile la cel mai minim mod posibil să văd de cât am nevoie să supraviețuiesc, asta incluzând: mâncare, țigări, în caz de forță majoră o mâncare comandată la birou, mici cumpărături pentru acasă. Am tăiat benzina și am folosit exclusiv trotinetă, am gătit aproape zilnic, mergeam cât mai des (chiar și zilnic uneori) la sala pt că hey, acolo nu cheltui nimic și alte "metode" de genu. Îmi calculam banii la leu și îmi treceam pe foaie fiecare leu dat în fiecare zi. La final, când am tras linie am ajuns la suma de aprox 1200 de lei. Când renunți la cheltuieli aiurea îți dai seama practic de câți bani ai nevoie și câți bani cheltui fix degeaba."

"Un 1500-2000 lei, aproximativ"

