PSD și AUR înghit cei mai mulți bani din bugetul țării. Pentru ce au cheltuit partidele cele 173 de milioane de lei primite în 2025

Autor: Daniel Groza
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 13:43
181 citiri
PSD și AUR înghit cei mai mulți bani din bugetul țării. Pentru ce au cheltuit partidele cele 173 de milioane de lei primite în 2025
PSD cheltuie cele mai mari sume FOTO PSD

În primele nouă luni ale anului 2025, partidele politice au primit 173 de milioane de lei din subvenții, cea mai mare parte fiind cheltuită pentru presă și propagandă.

PSD a încasat și cheltuit cele mai mari sume, urmat de AUR și PNL, în timp ce transparența asupra modului de utilizare a fondurilor rămâne limitată, iar rectificarea bugetară nu prevede reduceri semnificative, arată un raport al Expert Forum (EFOR).

Cea mai mare sumă a fost încasată de Partidul Social Democrat (PSD – 57 de milioane de lei), urmat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR – 34 de milioane de lei) și Partidul Național Liberal (PNL – 31 de milioane de lei). EFOR a analizat subvențiile partidelor pentru perioada ianuarie–august 2025. În urma alegerilor din 2024, opt partide beneficiază de subvenții, dintre care două (PMP și Forța Dreptei) pentru rezultatele obținute la alegerile locale. Până la finalul anului, subvențiile totale pentru partide sunt estimate la 284 de milioane de lei.

USR a primit 22 de milioane de lei, SOS România 14 milioane, POT 12 milioane, PMP 736 de mii, iar Forța Dreptei 659 de mii de lei.

Majoritatea banilor merg spre presă și propagandă

Din totalul fondurilor primite până în august, partidele au cheltuit 174 de milioane de lei, aproape 53% din această sumă fiind alocată pentru presă și propagandă, majoritatea provenind de la PSD. Cheltuielile au scăzut semnificativ după luna aprilie, atingând cel mai scăzut nivel în iunie (14 milioane de lei) și august (11 milioane de lei), valori similare cu cele înregistrate în anii neelectorali 2021 și 2022.

Raportul subliniază că proiectul de rectificare bugetară nu prevede reduceri ale subvențiilor, deși premierul Ilie Bolojan anunțase anterior o posibilă scădere de 10%. Singura modificare prevăzută în proiectul publicat pe 29 septembrie este o alocare suplimentară de 169 de milioane de lei pentru rambursarea cheltuielilor legate de alegerile prezidențiale.

Expert Forum atrage atenția că menținerea subvențiilor nemodificate, chiar dacă suma economisită ar fi modestă, ar putea fi un semnal simbolic că partidele nu sunt dispuse la compromisuri financiare.

Organizația critică și lipsa de transparență în gestionarea fondurilor, subliniind că liderii politici refuză să facă publice informațiile despre contractele pentru presă și propagandă.

Sumele cheltuite de partide

În primele 8 luni, cea mai mare parte a banilor a fost cheltuită pentru presă și propagandă (92 de milioane de lei, 53%), personal (18 mil. de lei, 10%) și investiții în bunuri mobile și imobile (12 milioane de lei, 7%).

În general, USR și PSD rămân partidele care au cheltuit cei mai mulți bani pentru personal. La capitolul presă și propagandă cel mai mult au cheltuit PSD și PNL.

- PSD a cheltuit în total 75,8 milioane de lei și a investit cel mai mult, 81% din bani, în contracte pentru presă și propagandă (61,4 mil. lei) și aproape 6% pentru personal (4,4 mil. de lei). Pentru consultanță politică a cheltuit 2,2 mil. de lei (2,8 %), iar pentru sondaje de opinie 2,6 mil. de lei (3,5%). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

- AUR a cheltuit 31 milioane de lei: 53% pentru presă și propagandă (16 mil. lei), respectiv încă 1,8 mil. lei (5,9%) pentru producția și difuzarea de spoturi publicitare. În plus, 7,8% au mers către linia bugetară organizarea de activități cu caracter politic (2,4 mil lei) și 6,5% pentru deplasări în țară și în străinătate (2 mil. lei). Pentru personal partidul a cheltuit 5%, adică 1,6 mil lei. AUR a plătit 1,2 mil. lei pentru investiții imobiliare. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

- USR a cheltuit în total 24,7 milioane de lei: 20% din bani pentru presă și propagandă (4,9 mil. lei), 30% pentru personal (7,5 mil. lei) și 8% pentru chirii și utilități sediu (1,7 mil de lei). Pentru onorarii avocați, executori și experți, respectiv telecomunicații, partidul a cheltuit câte 5%, iar pentru consultanță aproape 5% (1,2 mil lei). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

- PNL a cheltuit în total 28 milioane de lei, din care 10 milioane de lei pentru investiții imobiliare – sediu (36%). Pentru presă și propagandă a alocat o treime din bani – 9,1 mil de lei, iar pentru personal aproape 10% – 2,6 mil de lei. Consultanța politică a reprezentat 6% din cheltuieli – 1,7 mil lei, iar pentru activități politice partidul a cheltuit 712 mii lei. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

- SOS România a cheltuit 9,3 milioane de lei, din care 37% pentru activități cu caracter politic – 3,5 mil de lei, 13% (1,2 mil de lei) pentru deplasări și câte 11% pentru transport, chirii și utilități sediu și personal (câte 1 mil. lei). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii și nu a cheltuit decât 12.500 lei pentru linia bugetară presă și propagandă.

- PMP a cheltuit 1,1 mil lei, din care 54% pentru personal (619 mii de lei) și 18% pentru chirii și utilități sediu (214 mii lei). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

- Pro România a cheltuit 1 mil. de lei, din care 52% pentru chirii și utilități (578 mii de lei) și o treime (320 mii lei) pentru personal. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

- POT a cheltuit 3,1 mil lei, din care 50% (1,5 mil lei) pentru consultanță politică, 13% pentru organizarea de activități cu caracter politic (430 mii lei), 8% pentru onorarii (266 mii de lei) și 6% pentru investiții (183 mii lei). Pentru personal partidul a plătit doar 80 mii de lei. Pentru presă și propagandă au cheltuit 46 mii de lei. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

- Forța Dreptei a cheltuit 173 mii de lei, din care 45% pentru chirii și utilități sediu (78 mii de lei) și 28% pentru personal (49 mii lei).

Într-o coaliție cu AUR pe val, PSD ar fi partenerul mai mic: „N-ar mai putea face figură de opoziție în interiorul guvernării”
Într-o coaliție cu AUR pe val, PSD ar fi partenerul mai mic: „N-ar mai putea face figură de opoziție în interiorul guvernării”
Coaliția de guvernare traversează, la vedere, tensiuni și dispute între partenerii politici, dar analiștii cred că, odată ce anul bugetar se va închide și parametrii guvernării se vor...
De ce AUR nu depune moțiuni împotriva PSD. „Vor să rămână atât anti-sistem, cât și disponibili pentru guvernare”
De ce AUR nu depune moțiuni împotriva PSD. „Vor să rămână atât anti-sistem, cât și disponibili pentru guvernare”
Cei de la AUR au transformat în ultima vreme Parlamentul României într-o scenă a discursurilor tăioase și a atacurilor politice dedicate unora dintre adversari. În cele trei luni de la...
#cheltuieli partide, #PSD, #aur, #buget , #partid
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Nicusor Dan: Romania nu era pregatita pentru a intra in UE
DigiSport.ro
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oara in cariera sa si a facut anuntul
ObservatorNews.ro
Cum sa recunosti capcanele financiare si sa-ti tii banii in siguranta

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD și AUR înghit cei mai mulți bani din bugetul țării. Pentru ce au cheltuit partidele cele 173 de milioane de lei primite în 2025
  2. Deputat PNL, despre violența domestică. „Nu e „o problemă între soți”. Este crimă, frică și teroare în propria casă”
  3. Un vicepreședinte al Parlamentului European zice că România trebuie să învețe de la Moldova, nu invers: ”Trebuie să privim cu mai multă modestie spre Chișinău, să dăm mai puține lecții”
  4. Ironie de la un lider PSD pentru Ilie Bolojan, după o transformare majoră. "Schimbarea la față a premierului"
  5. Sfârșitul Transnistriei, anunțat de omul care a declanșat războiul din Donbas. „În câteva săptămâni ar putea fi lansată operațiunea. Avanpostul loial Moscovei va fi strivit”
  6. Tablete de 12.000 lei pentru polițiștii din Sectorul 3. Vlad Gheorghe: ”La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare”
  7. Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară
  8. Un nou atac ferm al PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. "Aceasta este dovada clară a eșecului austerității. Nu putem continua așa"
  9. Președintele Nicușor Dan spune că România a intrat în UE nepregătită: ”Dar decizia de a intra a fost corectă”
  10. Igor Dodon, tupeu uriaș când credea că a câștigat alegerile. Avertizare pentru jurnaliștii români: "Continuați în rusă. Lăsați-i să învețe. Le va trebui"