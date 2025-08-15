Primăria care trimite angajații la „formare profesională” all inclusive. 30.000 de euro cheltuiți în câteva luni. Edilul: „Sunt banii mei, nu îi iau de la nimeni”

O comună cu mai puțin de 3.500 de locuitori din Argeș a cheltuit în doar câteva luni 30.000 de euro pentru cursurile de formare profesională ale angajaților primăriei. Aceștia au făcut cursurile pe litoral, în regim all inclusive. Primarul spune că funcționarii merită, pentru că au salarii mici. „Sunt banii mei, nu îi iau de la nimeni”, insistă edilul.

Primăria din Dârmănești, județul Argeș, a trimis aproape toți angajații în această vară pe litoral la „cursuri de formare profesională”. Cel mai ieftin pachet a fost de 5.000 de lei pentru un angajat, în timp ce altele au ajuns chiar la dublul sumei, adică 2.000 euro (aprox. 10.000 de lei)

Edilul din Dârmănești a lansat opt achiziții publice pentru „servicii de formare profesională” și „cazare” în ultimele luni, cu o valoare totală de 142.551 de lei, aproximativ 30.000 de euro.

Întrebat dacă o cheltuială de 6.300 de lei este justificată pentru formarea profesională a angajaților comunei mici, primarul a explicat motivele din spatele cheltuielilor.

„Este o sumă normală, sunt banii mei, nu îi iau de la nimeni. Merită, că salariile sunt mici. Am angajați și pe 2.700 de lei salariu. Nu îmi dă voie legea să le măresc salariile, merită și angajații”, a fost răspunsul primarului Emilian Ciolan pentru Digi24.

Angajații au fost cazați la hoteluri de 3 și 4 stele în stațiunile Mamaia, Jupiter și Venus.

Firma care a câștigat cele mai multe contracte cu Primăria Dârmănești, S.C. EXPERT DIPLOMATIC TOUR SRL, a refuzat să comenteze mai mult decât informațiile din platforma de achiziții publice SEAP, unde nu există vreun detaliu despre serviciile oferite.

