Cheltuielile publice cresc, iar Guvernul Bolojan ignoră o cale importantă de reducere a lor, avertizează un economist

Autor: Aniela Manolea
Luni, 11 August 2025, ora 09:15
Guvernul Bolojan scade cheltuielile de personal din administrația publică FOTO Facebook /Guvernul României

Reducerea cu 20% a posturilor din administrația locală și desființarea a peste 6.000 de posturi de consilieri se numără printre soluțiile propuse de Guvernul Bolojan pentru al doilea pachet de măsuri bugetar-fiscale. Achizițiile la nivel local nu sunt însă verificate, avertizează economistul Radu Nechita, luni, 11 august. Guvernul poate scădea cheltuielile cu personalul, însă dacă nu verifică și achizițiile, totalul cheltuielilor publice nu va scădea, spune el.

Economistul avertizează că totalul cheltuielilor publice a fost mai mare în primele 6 luni din 2025, față de anul anterior, și doar scăderea reală „este mijlocul prin care putem să ieșim din mlaștina în care ne tot cufundăm”.

„Eu sunt încântat că se face economie în domeniul bugetar respectiv, dar pe mine mă interesează totalul cheltuielilor publice. Nu câte economii am făcut într-o anumită zonă bugetară. Am făcut o economie pentru că am cumpărat sticla de vin mai ieftin, a fost la promoție, dar eu am căruciorul meu de cumpărături per total costă 500 de lei, nu 400 de lei. Ce s-a întâmplat? Am economisit sau am cheltuit mai mult? Ori noi asta trebuie să avem în vedere, să nu uităm că noi trebuie să reducem totalul cheltuielilor publice”, a declarat economistul Radu Nechita pentru Adevărul.

El consideră că simpla verificare a achizițiilor la nivel local, cum ar fi zugrăvitul unei primării care poate costa și 100.000 de euro pe hârtie, ar putea aduce miliarde de lei la buget.

„Am discutat cu persoane care sunt implicate în activitatea Curții de Conturi. Mi s-a spus că de multe ori contractele „miroseau a fraudă, a prostie abisală, a rea-intenție, a furt”. Dar ei nu pot să verifice, deci cei de la Curtea de Conturi verifică niște proceduri, dacă există documente justificative sau lucruri de genul ăsta. Dar chiar și așa, chiar când verificăm doar legalitatea și oportunitatea sau mai știu eu, existența în sine a prestației, chiar și așa discutăm de neregularități care se cifrează în miliarde și miliarde de lei”, a mai spus economistul Radu Nechita.

