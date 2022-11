Cât mai cheltuie românii pentru alimente: "Sărim de 5.000 de lei cu două ture de cumpărături"

Românii sunt îngrijorați în urma scumpirilor din ultima perioadă. Mulți nu mai fac față cheltuielilor și încearcă să facă economii. O bună parte din salariu este folosită pentru a cumpăra alimente.

Subiectul este de interes în mediul online. O românca a încercat să afle într-un grup dedicat bugetului familiei ce sume sunt alocate lunar pentru mâncare.

"Ce sumă alocați bugetului pentru alimente? Mi se pare ireal cât cheltuim într-o lună pentru alimente (familie din 4 persoane). Încerc să îl reduc însă nu îmi iese mai deloc", a scris femeia pe grupul Buget de familie.

La cât ajung cheltuielile pentru mâncare

În comentarii, membrii grupului au precizat câți bani cheltuie pe alimente și cum reușesc să facă față.

"1.500/ 1.800 lei și aici 4 membri. Gătim. Câte puțin, pentru că se mănâncă de 2 ori maxim dintr-un fel. De exemplu azi am făcut supă de pui cu găluște, ostropel, șnițele de pui. Mai aveam și un chec în plan, dar nu am mai făcut."

Ads

"Cu sinceritate, ne rezumăm la ce e strict necesar. Luăm câte puține alimente să nu facem risipă. Menționez că nu consumăm în casă brânză topită, margarină și alte alimente de genul. Nu fac stoc de mălai, făină, orez etc. Gătim de 2/3 ori pe săptămână. Ca și carne folosim pui porc sau vită. La noi în familie nu sunt amatori de pește. Cumpărăturile se fac o dată la 7/10 zile."

"2 adulți și un copil de un an jumate cheltuiam 250 lei pe săptămână, când trebuia luată și mâncare la câini (3 câini de talie mare) săream peste buget. Acum avem și un nou-născut, va trebui să recalculez. Dar și așa mi se păreau foarte mulți bani cheltuiți la cumpărături (alimente și produse de igienă)."

"1200 lei, 2 adulți și un bebeluș care a început de curând diversificarea (aici nu am inclus cheltuielile cu laptele praf și scutecele bebelușului)."

"Eu nu știu cum se poate face economie la mâncare, sunt extrem de scumpe toate. Ultima oară am fost după unt și am dat 19 lei. Am și copil mic, nu îi pot lua margarină, dar nici alea nu mai sunt cu mult mai ieftine. Și noi cheltuim foarte mult pe mâncare. Și gătesc în casă, dar mi se pare că ies foarte scump cu orice meniu."

Ads

"Doar la supermarket se duc cam 450 pe săptămâna + zilnic 20-30 la magazinele de cartier +300 masa la grădiniță pe luna + 10lei zilnic pentru patiserie, când iau băiatul de la școală (ăla e dulcele de zi cu zi). 2 adulți, 3copii, din care bebelul nu ajuns la diversificare încă și este alăptat, deci nu cumpărăm lapte praf."

"Cam 3000 și noi, tot familie 2 adulți și 2 copii."

"Peste 3000-3500 pentru 2 adulți și 2 copii. Asta datorită faptului că mâncăm mâncare de calitate mai bună și mai primim și de la țară. Cu câțiva ani în urmă aveam buget extrem de mic și din cauza calității mâncării mi s-a îmbolnăvit copilul mare. Au fost repercusiuni permanente. Pubertate precoce, creștere bruscă, coloana s-a strâmbat. Toate din cauza hormonilor de creștere din carnea de pui (doar asta mânca). Acum prefer calitatea mâncării în detrimentul oricărui lucru."

"Ultima tură la supermarket am lăsat 1300 lei. Nu îmi venea să cred Și nu am luat dulciuri sau alte prostii de genul, strict mâncare. Făceam și până acum aceleași cumpărături (nu am schimbat produsele și nici calitatea), dar tot dădeam undeva cu 20% mai puțin. Nu am calculat niciodată efectiv cât dăm pe mâncare, însă eu zic că sărim de 5000 de lei cu 2 ture pe lună de cumpărături mari (1200-1500 de lei), pe mici chestii (fără produse de curățenie și altele). 5 persoane. Nu consumăm alcool, dulciuri, gătim acasă aproape zilnic, de toate. Dar tot nu pot să zic că e minunată situația calculelor. Momentan nu am fost nevoiți să facem rabat la calitate, deci cumpărăm într-adevăr produse scumpe, calitative, însă repet, nimic din ce nu luăm și înainte."

Ads

"De obicei iau produsele pe care știu că le mâncăm de obicei fără să mă mai uit la preț. După ce am văzut că toate s-au scumpit și că mereu lăsăm semnificativ mai mulți bani la casă de marcat, am ținut neapărat să văd cât costă iaurtul Bio pe care îl tot cumpărăm. Știam că era 1,49 ron, am rămas uimită că acum este 2,49ron!"

"Mă uit că am ajuns să dăm 300 lei sau mai bine numai pe pâine. Cu scumpirile facturilor nu cred că e rentabil nici să coci. Laptele, iaurturile, mezelurile pentru sandvișuri, a ajuns 1 leu, 1 leu și o felie de șuncă piept de pui 20 lei 600 gr."

"Pe lângă cumpărăturile lunare, la cele săptămânale dădeam înainte în jur de 100 lei, acum dau aproape 400, pe aceleași lucruri, nimic diferit."

"În jur de 2000-2300 lei dar numai supermarket, exclus comenzi acasă sau mers la restaurant, la serviciu mănânc ce aduc de acasă. Un adult și doi copii."

Ads

"Noi cheltuim cam 3000 lei pe alimente, 2 adulți, un copil care merge la grădinița program lung, deci mănâncă acolo majoritatea meselor și un copil care abia a început diversificarea.

Nu e un buget pe care l-am alocat neapărat, pur și simplu nu ne încadrăm să cheltuim mai puțin chiar dacă suntem atenți să nu mai cumpărăm cele mai scumpe branduri dacă există alternativă rezonabilă."

Aplicație pentru monitorizarea cheltuielilor

"Vă recomand Home Budget. Și la capitolul mâncare să aveți mai multe subcapitole și să vedeți exact pe ce dați banii. Eu de exemplu am ceva de genul și când am vrut să reduc am știut exact unde sunt "pierderile" - la dulciuri aveam cca 200 lei/ săptămână și la apă cca 500 lei /lună. Nu am mai cumpărat apă, și dulciuri limitat. Acum nu mai cumpăr deloc dulciuri în casă. Comandă nu prea dăm, fast food mai rar, însă mâncăm muuulte fructe și grătar zilnic, salate, cașcaval, iaurturi etc și depășim bugetul destul de tare."

Ads