Românii sunt tot mai stresați de petrecerile apropiaților: "M-am săturat de invitații multe și fără rost la evenimente costisitoare"

Mulți români sunt copleșiți de scumpiri și fac față cu greu cheltuielilor. Unii încearcă să facă economii și renunță la unele plăceri.

Este tema de discuție lansată de o româncă în mediul online, după ce aceasta și-a dat seama câți bani irosește la diferite evenimente.

"Cât plătiți pentru un cadou al unui coleg de grădi/ școală? Cât cheltuiți cu aniversările în familie? Ne descurcăm din ce în ce mai greu, și m-am săturat de invitații mult, prost și fără rost la evenimente costisitoare. Sincer, dacă aș da curs, nu aș mai avea o vacanță modestă (!!) la mare.

Exemple:

Cadou copil grădiniță- 150 lei. (o păpușă și o floare)

Cadou nașă de botez- 300 lei

Zi onomastică soț- 500 lei (fără tort, 6 adulți și 3 copii).

Ziua soțului și onomastica unei colege de grădiniță au fost în aceeași lună. Am refuzat alte două invitații la grădiniță în luna februarie.

Urmează o perioadă aglomerată cu evenimente. Am refuzat botez al unui coleg de muncă, onomastici de care mă pot lipsi, dar tot mi se pare că cheltuim enorm!", a scris femeia pe grupul Buget de familie.

"Se pot face cadouri decente și la prețuri mai mici"

În comentarii, unii au criticat-o că a cheltuit prea mulți bani pe cadouri scumpe, alții relatează ce soluții au găsit pentru astfel de situații.

"Când mă gândesc ce cadouri primeam eu la grădi. Parcă rămân șocată să văd acum un buget de 150 de lei."

"Când am mai avut zile de naștere la care trebuia să merg (prietene apropiate/ colege) am anticipat, de exemplu am scos un album foto cu poze puse pe Facebook (0.29 bani o poză) și nu am dat mai mult de 50 lei (dacă făceam în oraș era peste 150 lei că e 2,5 lei bucata), iar valoarea sentimentală a fost mult mai mare."

"Sincer cred că pierdeți esențialul. La un eveniment te duci de plăcere și să te simți bine. Da, contează și bugetul, dar consider că nu atât de mult, mai ales pentru copii.

Se pot face cadouri decente și la prețuri mai mici și nu cred că se va supăra nimeni pe dumneavoastră.

150 cadou grădi? Sunt jucării foarte interesante în jur de 50 de lei. Flori pentru cine? 300 cadoul nașei? Nu va permiteți, nu luați, nu trebuie să țineți pasul cu nimeni. Nu aveți bani pentru zile de naștere, sărbători în familie."

"Singurele obligații în afara familiei sunt colegii, pentru ziua cărora dăm câte 50 de lei și asta e tot. Nu merg deloc la nunți, rareori la zile de naștere (onomastică înseamnă ziua de nume, nu sărbătorim așa ceva), nu merg la botezuri. Dar eu mi-am și făcut viața în așa fel încât să nu fiu invitată. Nu am făcut nuntă și nu am copii."

"Chiar astăzi este ziua soțului, din păcate și noi trecem printr-o perioadă grea, dar nu ne aruncăm la lucruri scumpe, restaurant, etc. Noi suntem și genul acela singuratici, mai ales de când avem și copil.

De exemplu, am făcut în week-end o pizza, clătite și am luat 2 sticle de vin, au venit nașii și atât. Eu încerc pe cât pot să fac economie, dar tot timpul apar altele și altele. Ca și cadou i-am luat un tricou de 50 de lei, găsit la reducere, chiar dacă nu îi luam, nu era o supărare, ne știm situația și nu ne gândim la cadouri."

"Aș elimina zilele voastre"

"Eu una aș elimina zilele voastre. Mai ales onomastice.

Eu una nu mai serbez decât ziua fetei. De fapt cred că nu am serbat niciodată zilele noastre. Darmite zilele de nume, și cu invitați? Nici atât, sunt doar niște zile onomastice până la urmă.

Noi serbăm ziua fetei acasă, suntem noi, cumnata și cumnatul cu copiii lor (mai ales că nepotul meu e născut pe 17, și fii-mea pe 23 în aceeași luna) și soacră-mea. Atât, când facem la soacră mea ziua. Când am făcut la mine acasă de obicei au fost mama și mătușa mea. Aleluia, ia restul să stea acasă. Zic rude îndepărtate, prieteni.

Iar eu și soțul suntem născuți amândoi pe 28 august. Spre urmare de foarte mulți ani ne planificăm vacanța atunci. Deci suntem plecați de ziua noastră.

Ah și ca bonus așa, mama, mătușa mea și soacră-mea dau cadouri doar bani de toate zilele. Să le binecuvânteze Dumnezeu, că în vremurile astea este cadoul PERFECT."

"Pentru ziua soțului atât v-a costat restaurantul? Eu de exemplu îmi serbez ziua în food court unui mall - fiecare își alege ce mâncare dorește și o aduce la masă, ieșim mult mai ieftin.

Sau poate dvs puteți să-i chemați acasă și este încă și mai puțin.

Totuși cadourile primite de la invitați nu compensează? Ca să evit surprizele neplăcute eu îi rog să mă întrebe ce am nevoie, să avem un cadou util pe care să îl folosesc cu drag, nu doar să-l țin în raft/dau mai departe."

"Am pus deoparte cadouri primite de Crăciun"

"Băiețelul meu e clasa a 5 a și merge la aniversări cu plic de 100 lei (era 50 de lei până anul trecut)

Bani din care cel aniversat își plătește consumația și îi rămân și lui. E așa de ceva ani.

De ce să iei un cadou care poate copilului nu ii place și stă aruncat într-un colț.

Poate fi o cutie de bomboane lângă plic sau un ou kinder."

"Anul trecut la fel eram și noi.

Anul ăsta am pus deoparte cadouri primite de Crăciun, Moș Nicolae și care nu au prezentat interes. Erau noi în cutie.

Le-am dar mai departe la 2 onomastici în februarie și 2 în martie.

Alte zile de naștere le-am refuzat, depinde mult dacă voi ține ziua copilului sau nu, dacă nu o țin îl trimit doar la colegi/ prieteni apropiați, în rest pas.

Cu nașii nu ne cadorisim deloc, depinde cum vă țineți voi cu ei, dacă sunteți așa apropiați și va permiteți discutați la alte opțiuni, mi se pare foarte mult 300 de lei."

"Eu cumpăr cadourile pentru familie din timp. Chiar și câteva luni. Luna martie și aprilie este plină, mama, fata, tata, plus zile onomastice. Așa că mă organizez din timp, știu ce au nevoie dar să și le placă și caut oferte, promoții să se încadreze în ce vreau. În afară de faptul că rar există restaurant sau ceva de genul. Ne adunăm acasă la ei sau la mine și chiar dacă spațiul este poate mic, contează că suntem alături într-o zi specială.

Pentru zilele colegilor când era fata la grădi, școală, ne organizăm părinții, cei care aveau copilul apropiat de acel copil și cu o suma modică cumpăram împreună. Discutam și cu părintele copilului ce ar avea nevoie. Pentru colegi, ne organizăm la fel, punem fiecare o anumită suma, 30 sau 50, decent, și se cumpără la comun. În ceea ce privește o invitație la nuntă, botez, aici contează gradul de apropiere."

"Nu mai fac lucruri din obligație"

"Eu nu mai fac lucruri din obligație. Și consider că este un lux. Dar nici nu am început aceste obligații. Organizăm majoritatea evenimente în familie - ziua mea, a mamei și a partenerului. Nu ne mai plac petrecerile mari cu multă lume. Singurul pentru care organizăm ceva este copilul dar este ceva restrâns acasă cu prietenii lui - maxim 5. Mergem la câteva petreceri la care este invitat dar la maxim 3-4. Refuz multe invitații fără nici o jenă spunând exact motivul: copii nu sunt prieteni și nu mi se pare normal să se vadă doar o dată pe an la zile de naștere. Să vorbim și de sume. Maxim 100 ron pentru cadou și întreb părintele înainte ce ar fi potrivit în acest buget. Prietenii mei știu cum sunt și ce prieteni s-a depărtat de noi din acesta motive, e mai bine așa.

În schimb eu fac și ofer cadouri din plăcere, fără ocazie speciale. Multe sunt premii pe care știu că le pot da mai departe și vor fi apreciate. Dacă sunt obligații gen nunți sau botezuri, eu trimit bani pentru că nu îmi place să mă duc la acest tip de evenimente.

Am avut o invitație la o zi de naștere unde ni s-a spus clar că se contribuie 500 ron /pers și persoană respectivă (un alt prieten care organiza cadoul) a avut o abordare agresivă la răspunsul meu. Am explicat că dacă acesta este condiția pentru a participa, eu m-am pregătit deja cu un cadou pe care îl consider potrivit și aleg să nu particip. Răspunsul a fost ceva de genul: cum adică nu vrei să dai bani că voi va permiteți? Și nu am mers. Am oferit cadoul fără să particip când a apărut ocazia și de atunci am rămas prieteni doar că nu mai sunt invitată la petrecerea principală. Eu aleg să o văd că ne vedem doar noi 2 și avem o mini petrecere separată."

