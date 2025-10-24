„Există o mare diferență între a fi cumpătat și a fi zgârcit”. Cum decide un expert financiar pe ce să cheltuiască banii

Mulți confundă cumpătarea cu zgârcenia, dar pentru experții financiari diferența este esențială. Alegerea modului în care cheltuim banii poate influența nu doar bugetul, ci și calitatea vieții de zi cu zi.

Michela Allocca, consultant financiar și autoare, explică cum stabilește prioritățile de cheltuieli și cum combină economisirea cu investițiile în lucrurile care îi aduc beneficii reale. Strategia ei oferă un ghid practic pentru cei care vor să gestioneze banii inteligent, fără a-și sacrifica confortul sau experiențele importante.

Michela Allocca obișnuia să creadă că a economisi bani înseamnă să cheltui cât mai puțin posibil.

„Am început să asociez cheltuirea banilor cu ceva rău,” spune ea. „Evitatul cheltuielilor îmi dăunează propriei vieți.”

Consultanta financiară din Chicago spune că acea mentalitate a dus la decizii pe care le-a regretat mai târziu, cum ar fi cumpărarea de haine ieftine care nu rezistau, refuzul unor excursii sau experiențe pe care și le putea permite sau folosirea transportului în comun când ar fi fost mai sigur să ia un Uber.

„Când aveam 20 de ani, chiar nu știam ce să fac cu banii mei, așa că am strâns cât de mult am putut,” spune Allocca pentru CNBC.

Ads

Perspectiva ei s-a schimbat în timp. Acum, la 30 de ani, Allocca spune că se concentrează mai puțin pe reducerea fiecărui cost și mai mult pe cheltuirea cu un scop — ceea ce ea numește „cumpără mai puțin, dar mai bine.”

Este selectivă în ceea ce cheltuiește, dar este dispusă să facă excepții pentru lucruri care îi fac viața de zi cu zi mai ușoară sau mai plăcută, cum ar fi o saltea și lenjerie de calitate.

„Dormim în patul nostru în fiecare noapte. Dacă nu ai un somn bun, restul zilei e compromis,” spune ea.

O altă achiziție de valoare este un espressor care costă în jur de 700 de dolari. „Apreciez foarte mult cafeaua de dimineață — îmi place ritualul ei,” spune ea. Deoarece îl folosește zilnic, nu regretă prețul.

„Există o mare diferență între a fi cumpătat și a fi zgârcit,” a scris Allocca într-o postare recentă pe LinkedIn, comparând cele două concepte.

„Cumpătarea înseamnă să cheltui pe ce prețuiești și să reduci unde nu contează.”

Cum trăiește cumpătat

Allocca își planifică viața și în jurul unor activități accesibile, precum cititul, gătitul și plimbările prin Chicago. Când vrea să socializeze, invită prietenii să facă aceleași activități.

Ads

„Dacă merg la o plimbare, invit un prieten,” spune ea. „Dacă merg să beau o cafea, văd cine e disponibil. E evident mai ieftin decât să ieși într-un bar sau restaurant, dar obțin aceeași experiență emoțională — există atâtea moduri de a te conecta cu oamenii.”

Abordarea este similară și în ceea ce privește garderoba.

La 20 de ani, Allocca spune că ar fi cumpărat „cea mai ieftină variantă a fiecărui lucru,” urmărind adesea trendurile sau stocând piese de calitate mai slabă care nu rezistau. „În fiecare an simțeam că trebuie să înlocuiesc hainele sau că nu am ce să port,” spune ea.

Acum, păstrează o garderobă mică, în culori neutre, construită în jurul câtorva piese esențiale și de calitate, pe care le poate combina, cum ar fi o pereche de blugi de 238 de dolari pe care i-a cumpărat recent și care o vor ține ani de zile.

„Mă preocupă mai puțin prețul și mai mult calitatea și cât de des îi voi purta,” spune ea.

Un echilibru sănătos

Ads

Allocca spune că și obiceiurile financiare sănătoase pot aluneca spre extreme. Deși evitarea cheltuielilor poate fi satisfăcătoare, aceasta se poate transforma ușor într-o mentalitate de totul sau nimic.

„Cultura restricțiilor alimentare are multe asemănări cu obsesia pentru controlul cheltuielilor,” spune ea, adăugând că prea multă restricție poate îngreuna construirea unor obiceiuri sustenabile pe termen lung.

Pentru a evita această capcană, își bugetează cheltuielile săptămânal și își verifică tranzacțiile în mod regulat, un obicei care o ajută să rămână conștientă fără a deveni obsedată.

„Când îți notezi cheltuielile, recunoști oficial acea achiziție,” spune ea. „Realizezi cât cheltuiești cu adevărat — și de cele mai multe ori, e mai mult decât credeai.”

Ea mai face ocazional greșeli de cheltuială, dar nu le vede ca pe un eșec.

„Sunt om, trăiesc în aceeași lume ca toată lumea,” spune ea. „Uneori cumpăr lucruri care contrazic propriile reguli sau valori — dar asta e viața.”

Filosofia ei este să urmărească progresul, nu perfecțiunea. „Atâta timp cât îți gestionezi elementele de bază și cheltuiești în limitele posibilităților, o răsfăț ocazional este în regulă”.

Ads