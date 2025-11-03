4 moduri prin care supermarketurile te fac să cheltuiești mai mult: tactici de vânzare care te conving că economisești, când de fapt pierzi bani

Chiar și cu o listă de cumpărături bine făcută și un buget strict, supermarketul are metode subtile prin care te convinge să cheltuiești mai mult. Unele sunt evidente — cum ar fi rafturile de la casă pline cu produse de impuls — dar altele sunt mult mai discrete.

Dacă vrei să economisești la următoarea rundă de cumpărături, trebuie să știi ce trucuri folosesc magazinele pentru a-ți umple coșul și a-ți crește totalul de plată.

1. Ofertele „pachet”

Poate crezi că faci o afacere bună când vezi o promoție de genul „3 la 10 lei”, dar în realitate magazinul folosește tactici de vânzare menite să te convingă că economisești, când de fapt cheltuiești mai mult.

Dacă intenționai să cumperi un singur produs, dar pleci cu patru, ai ajutat magazinul să scape de stocul vechi — și ai dat mai mulți bani decât planificasei.

Exemplu: dacă un produs costă 5,45 lei, iar oferta e „4 la 20 lei”, pare că economisești 1,80 lei, dar de fapt ai cheltuit 14,55 lei în plus față de intenția inițială.

De obicei, aceste oferte sunt însoțite de expresii precum „ofertă limitată” sau „doar azi”, pentru a crea un sentiment de urgență.

Cum eviți capcana:

Nu cumpăra mai mult dacă nu știi sigur că le vei folosi înainte să expire.

Ignoră presiunea „cumpără acum” — promoțiile bune reapar.

Fă rapid un calcul ca să vezi dacă este, într-adevăr, o economie reală.

2. Produsele plasate la nivelul ochilor

Poate nu observi, dar mărcile scumpe sunt plasate exact la nivelul ochilor. Companiile plătesc sume mari pentru acest loc privilegiat, iar ambalajele sunt create special să-ți atragă atenția.

Versiunile mai ieftine, de marcă proprie, se află de obicei pe rafturile de jos sau de sus — mai greu de găsit.

Copiii sunt, de asemenea, țintiți prin această strategie. Potrivit cercetărilor Institutului Național de Sănătate (NIH) din SUA, multe cereale și gustări pentru copii sunt puse exact la înălțimea lor, mizând pe „puterea de a cere insistent”.

Cum te protejezi:

Nu lua primul produs pe care îl vezi. Privește și rafturile de sus și de jos.

Alege intenționat marca proprie a magazinului.

Dacă mergi cu copii mici, pune-i în cărucior și explică-le dinainte regulile.

Evită culoarele cu cele mai multe tentații.

3. Zonele de impuls și tentațiile de la casă

Toată lumea știe de bomboanele, guma și revistele de la casa de marcat, dar zonele de impuls sunt peste tot: la capetele rafturilor, în zonele cu mostre gratuite, sau în coșurile cu „oferte de sezon”.

Aceste zone profită de oboseala decizională: după ce alegi zeci de produse, când vezi încă unul interesant, ajungi să gândești „de ce nu?” în loc de „nu”.

Cum să reziști tentației:

Ia cu tine o sticlă cu apă sau mestecă gumă ca să nu cedezi impulsurilor.

Fă o listă clară și setează-ți un timp limită pentru cumpărături.

Plătește cash – te va ajuta să nu depășești bugetul.

Comandă online sau alege ridicarea din parcare, ca să eviți complet rafturile.

4. Designul și traseul magazinului

Ai observat că laptele, carnea sau fructele sunt mereu în partea din spate a magazinului?

E intenționat. Până ajungi la produsele de bază, treci pe lângă zeci de tentații — iar șansele să mai adaugi ceva în coș cresc. Cu cât petreci mai mult timp în magazin, cu atât crește și nota de plată.

Cum să te protejezi:

Începe cu produsele esențiale — fructe, legume, lactate, carne — și evită culoarele inutile.

Ține alimentele perisabile la final, pentru a te grăbi către casă.

Consultă harta magazinului (în aplicație sau online) ca să știi drumul direct.

Dacă te pierzi ușor printre rafturi, comandă online sau alege ridicarea direct din magazin.

Concluzie

Supermarketurile sunt construite pentru a te face să cheltuiești mai mult fără să-ți dai seama.

Dar cu un plan, o listă clară și puțină disciplină, poți evita capcanele de marketing și pleca acasă doar cu ce ai nevoie — nu cu jumătate din magazin în coș, scrie gobankingrates.com.

