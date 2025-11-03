4 moduri prin care supermarketurile te fac să cheltuiești mai mult: tactici de vânzare care te conving că economisești, când de fapt pierzi bani

Autor: Bogdan Atanasiu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 17:09
448 citiri
4 moduri prin care supermarketurile te fac să cheltuiești mai mult: tactici de vânzare care te conving că economisești, când de fapt pierzi bani
Imagine dintr-un supermarket FOTO Pexels

Chiar și cu o listă de cumpărături bine făcută și un buget strict, supermarketul are metode subtile prin care te convinge să cheltuiești mai mult. Unele sunt evidente — cum ar fi rafturile de la casă pline cu produse de impuls — dar altele sunt mult mai discrete.

Dacă vrei să economisești la următoarea rundă de cumpărături, trebuie să știi ce trucuri folosesc magazinele pentru a-ți umple coșul și a-ți crește totalul de plată.

1. Ofertele „pachet”

Poate crezi că faci o afacere bună când vezi o promoție de genul „3 la 10 lei”, dar în realitate magazinul folosește tactici de vânzare menite să te convingă că economisești, când de fapt cheltuiești mai mult.

Dacă intenționai să cumperi un singur produs, dar pleci cu patru, ai ajutat magazinul să scape de stocul vechi — și ai dat mai mulți bani decât planificasei.

Exemplu: dacă un produs costă 5,45 lei, iar oferta e „4 la 20 lei”, pare că economisești 1,80 lei, dar de fapt ai cheltuit 14,55 lei în plus față de intenția inițială.

De obicei, aceste oferte sunt însoțite de expresii precum „ofertă limitată” sau „doar azi”, pentru a crea un sentiment de urgență.

Cum eviți capcana:

Nu cumpăra mai mult dacă nu știi sigur că le vei folosi înainte să expire.

Ignoră presiunea „cumpără acum” — promoțiile bune reapar.

Fă rapid un calcul ca să vezi dacă este, într-adevăr, o economie reală.

2. Produsele plasate la nivelul ochilor

Poate nu observi, dar mărcile scumpe sunt plasate exact la nivelul ochilor. Companiile plătesc sume mari pentru acest loc privilegiat, iar ambalajele sunt create special să-ți atragă atenția.

Versiunile mai ieftine, de marcă proprie, se află de obicei pe rafturile de jos sau de sus — mai greu de găsit.

Copiii sunt, de asemenea, țintiți prin această strategie. Potrivit cercetărilor Institutului Național de Sănătate (NIH) din SUA, multe cereale și gustări pentru copii sunt puse exact la înălțimea lor, mizând pe „puterea de a cere insistent”.

Cum te protejezi:

Nu lua primul produs pe care îl vezi. Privește și rafturile de sus și de jos.

Alege intenționat marca proprie a magazinului.

Dacă mergi cu copii mici, pune-i în cărucior și explică-le dinainte regulile.

Evită culoarele cu cele mai multe tentații.

3. Zonele de impuls și tentațiile de la casă

Toată lumea știe de bomboanele, guma și revistele de la casa de marcat, dar zonele de impuls sunt peste tot: la capetele rafturilor, în zonele cu mostre gratuite, sau în coșurile cu „oferte de sezon”.

Aceste zone profită de oboseala decizională: după ce alegi zeci de produse, când vezi încă unul interesant, ajungi să gândești „de ce nu?” în loc de „nu”.

Cum să reziști tentației:

Ia cu tine o sticlă cu apă sau mestecă gumă ca să nu cedezi impulsurilor.

Fă o listă clară și setează-ți un timp limită pentru cumpărături.

Plătește cash – te va ajuta să nu depășești bugetul.

Comandă online sau alege ridicarea din parcare, ca să eviți complet rafturile.

4. Designul și traseul magazinului

Ai observat că laptele, carnea sau fructele sunt mereu în partea din spate a magazinului?

E intenționat. Până ajungi la produsele de bază, treci pe lângă zeci de tentații — iar șansele să mai adaugi ceva în coș cresc. Cu cât petreci mai mult timp în magazin, cu atât crește și nota de plată.

Cum să te protejezi:

Începe cu produsele esențiale — fructe, legume, lactate, carne — și evită culoarele inutile.

Ține alimentele perisabile la final, pentru a te grăbi către casă.

Consultă harta magazinului (în aplicație sau online) ca să știi drumul direct.

Dacă te pierzi ușor printre rafturi, comandă online sau alege ridicarea direct din magazin.

Concluzie

Supermarketurile sunt construite pentru a te face să cheltuiești mai mult fără să-ți dai seama.

Dar cu un plan, o listă clară și puțină disciplină, poți evita capcanele de marketing și pleca acasă doar cu ce ai nevoie — nu cu jumătate din magazin în coș, scrie gobankingrates.com.

"Mi-a fost poftă de parizer si l-am pus înapoi pentru că nu mor fără, nu?" Românii mărturisesc când și-au dat seama că sunt săraci
"Mi-a fost poftă de parizer si l-am pus înapoi pentru că nu mor fără, nu?" Românii mărturisesc când și-au dat seama că sunt săraci
Sărăcia nu se măsoară doar în bani, ci și în momentele mici în care îți dai seama că nu-ți mai permiți lucruri care odinioară păreau firești. O discuție deschisă pe Reddit,...
Patru metode simple care te ajută să cheltuiești mai puțin și să economisești mai mulți bani. "Minim o oră pe săptămână"
Patru metode simple care te ajută să cheltuiești mai puțin și să economisești mai mulți bani. "Minim o oră pe săptămână"
Cu toții ne-am uitat uneori la contul nostru bancar și ne-am întrebat de ce nu avem atât de mulți bani pe cât credeam, iar brusc facturile, cumpărăturile și ieșirile sociale se adună....
#cheltuieli, #cumparaturi, #supermarket, #evitare , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dat afara de milionarul Dan Sucu! Primea un salariu de 1.400.000Euro pe an: l-a adus la dezastru pe roman
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Minciunile de care sunt acuzați președintele și premierul în scandalul retragerii americane: „Mișcarea Washingtonului i-a luat prin surprindere”
  2. 4 moduri prin care supermarketurile te fac să cheltuiești mai mult: tactici de vânzare care te conving că economisești, când de fapt pierzi bani
  3. Descinderi masive în toată țara. Parchetul General anunță prejudicii-record în operațiunea „Jupiter 4”
  4. „A trăi sub ocupația rusă e sinucidere”. De ce se întorc totuși ucrainenii în zonele ocupate de Rusia?
  5. Un român, blocat sub ruine la Roma. Turnul medieval la care lucra s-a prăbușit. Edificiul este în inima Cetății Eterne, lângă Columna lui Traian și Colosseum FOTO/VIDEO
  6. Băiat de 15 ani torturat de alți trei adolescenți. Victima a fost pusă să se dezbrace și să se arunce într-un râu. „Inima mi s-a oprit”
  7. Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un. ”Sunt hotărâtă să fac o breşă”
  8. Prietenul lui Putin este gata să înarmeze Ucraina, via Uniunea Europeană: „Depozitele noastre sunt pline, iar producție crește”
  9. Termen scurt dat de Putin armatei ruse pentru cucerirea orașului strategic Pokrovsk. 17.000 de soldați aruncați în luptă
  10. Potra s-a prezentat în fața judecătorilor din Dubai. Care este motivul pentru care a cerut oficial să fie extrădat