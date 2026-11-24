România nu a rezolvat problema deficitului bugetar excesiv, cel mai mare din Uniunea Europeană. Astfel, la final de 2026, țara noastră a primit un avertisment de la Fondul Monetar Internațional (FMI).

Guvernul „PSD-Niculescu” trebuie să găsească soluții pentru reducerea deficitului, a transmis directorul adjunct pentru Europa al FMI, Helge Berger, în cadrul unui interviu recent acordat pentru G4Media.ro. Recomandarea oficialului pentru Cabinetul PSD-Niculescu este reducerea cheltuielilor bugetare cu aproximativ 20 de miliarde de lei în 2027, în contextul în care Executivul pregătește bugetul pentru anul următor.

Cu 150 de miliarde de lei mai mult cheltuiește statul român decât încasează. Reducerea deficitului bugetar este o mare provocare. Marile reforme pentru eficientizarea banului public întârzie, iar Guvernul a anunțat că plănuiește majorarea pensiilor. În plus, există și alte angajamente ale statului, contracte care ajung la termen, ce pun presiune pe buget. În lipsa adoptării unor restrângeri de cheltuieli ale aparatului de stat, cealaltă opțiune ar fi o nouă etapă de majorare de taxe, a avertizat reprezentantul FMI.

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Ziare.com a discutat cu analistul economic Adrian Negrescu și cu economistul Cristian Păun despre oportunitățile realiste pe care le au guvernanții pentru a reduce deficitul bugetar, fără a majora și a introduce taxe.

„Economia bate pasul pe loc. Practic, suntem într-un 'Ice Age' economic. Nu mai putem continua în același fel, sperând că vom atrage investiții și că vom rezolva problema deficitului bugetar. În actualul context se impun măsuri precum reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile, reducerea cheltuielilor pentru investiții neesențiale precum stadioanele și sălile de sport, plus măsuri ferme privind reducerea evaziunii fiscale. De asemenea, poate fi luată în calcul și implementarea TVA-ului inversat, aplicabil entităților juridice”, a declarat Adrian Negrescu, pentru Ziare.com.

„În primul rând trebuie reduse cheltuielile nesustenabile. Atât timp cât adaugi noi straturi birocratice acestui stat, nu ai cum să rezolvi problema deficitului. Nu ai cum să faci economie la hârtie fără să reduci semnificativ numărul de județe, de comune, de zone metropolitane, să desființezi instituții care se calcă pe bătături, fără să iei la analiza toate agențiile de stat. Avem și bănci de stat, și bancă de investiții, și companie de investiții, și poliție locală și firme private de pază care păzesc diverse obiective de investiții, ș.a.m.d. În plus, nu mai avem nevoie de 500 de parlamentari, numărul lor trebuie redus la 300. Poate că nu avem nevoie de parlament bicameral. Este un haos general foarte costisitor în statul român”, a declarat Cristian Păun, pentru Ziare.com.

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În opinia lui Cristian Păun, majorarea de taxe ar fi o măsură cinică la adresa populației.

„Creșterea de taxe ar trebui să fie o măsură deloc de luat în considerare, economia este în stagnare și în scădere chiar, dacă luăm în calcul anumite sectoare. Haideți să vedem ce se întâmplă cu companiile private! Să taxăm și mai mult ori consumul, ori producția, asta nu va face decât să aducă un nou recul economiei private, împotriva capacității de a-și reveni și a fi capabilă să producă valoarea adăugată. Ar fi absolut incorect ca politicienii să ceară și mai mult de la cetățeni, în condițiile în care aceiași politicieni refuză să facă reforme, în condițiile în care aprobă în guvern salarii uriașe la companii de stat precum Transgaz, în condițiile în care prețurile la energie tot cresc, iar jumătate din aceste prețuri reprezintă taxe”, a mai punctat analistul.

Oficialul FMI a mai avertizat asupra faptului că menținerea deficitului la un nivel foarte ridicat aduce la pachet dobânzi tot mai mari la împrumuturi.

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