Strategia unei familii de 7 persoane pentru a rămâne pe linia de plutire cu banii: „Nu cheltuim deloc timp de o săptămână”. Cum funcționează metoda

Într-o perioadă în care prețurile cresc constant, o familie numeroasă a descoperit o metodă simplă, dar eficientă, de a rămâne pe linia de plutire: o „săptămână fără cheltuieli”. Practica le-a adus nu doar economii semnificative, ci și o perspectivă nouă asupra consumului, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider o mamă care are 5 copii.

"Strategia noastră de bază"

"Am 5 copii, așa că apar mereu cheltuieli neașteptate. Ca să rămânem în buget, nu cheltuim deloc bani timp de o săptămână. Când eu și partenerul meu tocmai terminaserăm o renovare uriașă a spălătoriei, care ne întinsese bugetul la maximum, s-a întâmplat cel mai rău lucru posibil. Constructorul făcea ultimele retușuri la plintă. A ridicat o bucată de lemn și a găsit mucegai negru lângă frigider, din cauza unei scurgeri, și a tot descoperit din ce în ce mai mult, până jos, prin podea, până în subsol. Nu știam că „partea a doua” a renovării casei noastre tocmai începuse — și că ne va costa mii de dolari.

Acest scenariu și altele similare fac parte din viața de zi cu zi a unei familii de 7 persoane: o factură la dermatologie pediatrică, echipament de baseball de urgență sau reparația caroseriei după ce un adolescent a aruncat o piatră în mașina mea. Când viața lovește, scoatem la înaintare strategia noastră de bază, pe care am transformat-o într-un joc pentru copii — provocarea săptămânii fără cheltuieli."

Cum funcționează

"Când banii sunt prea puțini, întreaga familie face un pas înapoi și renunță la cheltuieli pentru o perioadă de timp. Poate dura o săptămână sau doar câteva zile. Uneori, îi spunem „menținerea liniei” — linia fiind soldul de pe cardul de credit.

Funcționează cel mai bine atunci când avem un obiectiv clar și un final vizibil, de exemplu cu câteva zile înainte de încheierea ciclului cardului de credit, când suntem mulțumiți de cât am cheltuit. Cine știe cât timp cei cinci copii ai noștri vor mai considera asta distractiv, dar deocamdată este o strategie salvatoare atunci când o scurgere la frigider sau o factură medicală ne amenință echilibrul financiar."

"Începem cu tăieri simple în buget"

"Răsfățul meu preferat de după-amiază este o oprire la cea mai bună cafenea din oraș, care nu este un lanț și, prin urmare, are prețuri puțin mai mari pentru a se menține pe linia de plutire. Acesta este primul răsfăț săptămânal care dispare — sau cel puțin se amână pentru săptămâna următoare.

Amazon este mereu o sursă majoră de cheltuieli la noi acasă — de la detergenți la lenjerie, hârtie igienică și prosoape de hârtie până la capse. Multe lucruri din casa noastră, deși destul de esențiale, au venit de pe Amazon. Totuși, de fiecare dată când intru în aplicație, suma ajunge rapid la 75 de dolari.

Dar în timpul zilelor sau săptămânilor fără cheltuieli, încerc să evit complet Prime și să includ doar strictul necesar în comanda noastră săptămânală de cumpărături alimentare. La urma urmei, nimeni nu avea cu adevărat nevoie de noua brățară pentru Apple Watch sau de încă o pereche de colanți."

"Punem accent pe alegerea conștientă a cheltuielilor"

"Dacă te uiți acum în frigiderul meu, vei vedea trei căpățâni de conopidă. Nu pentru că ne place atât de mult conopida, ci pentru că obișnuiesc să comand aceleași lucruri în fiecare săptămână, indiferent dacă chiar avem nevoie de ele sau nu. Dar în săptămânile fără cheltuieli, reduc lista de cumpărături doar la ceea ce ne trebuie cu adevărat. De asemenea, fac un inventar mai atent al cămării și dulapurilor pentru a vedea ce avem de fapt nevoie. Efectul secundar este că reușim, în sfârșit, să terminăm cutia de paste din spate sau să mâncăm tipul de chipsuri pe care copiii nu-l preferă.

De asemenea, devin mai creativă în zilele fără cheltuieli. Am împachetat un cadou de zi de naștere într-o pungă de Crăciun amuzantă pentru că, sincer, cui îi pasă? Am făcut smoothie-uri din fructe care erau pe cale să se strice, în loc să cumpărăm altele. Există ceva extrem de satisfăcător în a folosi ceea ce ai deja.

Copiii s-au implicat și ei, încercând să găsească moduri creative de a face lucruri gratuit în acele săptămâni. Le-a plăcut enorm să alerge pe dealul uriaș de lângă parc și să privească apusul. Toate acestea — gratis."

"Săptămânile fără cheltuieli ne ajută să economisim și ne apropie"

"Mă asigur că familia mea nu duce lipsuri în aceste perioade. Dacă cineva are nevoie urgent de o pereche de pantofi, spun: „Sigur, hai să discutăm despre asta săptămâna viitoare, după ce mai primesc plata.” Și chiar așa facem — și ei devin cu un pas mai aproape de a fi adulți care pot gestiona amânarea gratificării.

Prin limitarea cheltuielilor, lucrăm împreună pentru a ne face viața mai confortabilă pe termen lung. Nu e întotdeauna ușor, dar mereu reușim să trecem cu bine peste.

Zilele și săptămânile fără cheltuieli ne arată, în mod neașteptat, ce este cu adevărat important și de ce avem cu adevărat nevoie — conectare și intenție", a relatat aceasta în articolul publicat de Business Insider.

