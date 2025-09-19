Speranța de viață în China o egalează pe cea din Statele Unite

Autor: Veronica Andrei
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 23:15
Speranța de viață în China o egalează pe cea din Statele Unite
Beijing FOTO Pixabay

Cetățenii chinezi trăiesc acum, în medie, la fel de mult ca americanii – atingând un prag despre care experții estimau că va fi realizat abia peste aproape două decenii, potrivit datelor oficiale, scrie Newsweek.

Speranța de viață în China a crescut considerabil în ultimele decenii, impulsionată de îmbunătățiri în nutriție, igienă, acces la apă potabilă și extinderea serviciilor medicale, pe măsură ce economia s-a dezvoltat.

În contrast, Statele Unite se situează acum sub media țărilor dezvoltate, afectate de creșterea bolilor asociate stilului de viață și de criza opioidelor.

Până la sfârșitul anului 2024, speranța medie de viață în China a atins pentru prima dată 79 de ani, au anunțat autoritățile sanitare la o conferință de presă susținută pe 11 septembrie.

Opt provincii au depășit chiar pragul de 80 de ani, a precizat Lei Haichao, directorul Comisiei Naționale de Sănătate din China.

Această evoluție, raportată pentru prima dată în martie, marchează o creștere de un an față de 2020 și reprezintă prima dată când China atinge paritatea cu rivalul său economic, Statele Unite. Națiunile Unite prognozaseră anterior că acest moment nu va veni înainte de 2044.

Situația contrastează cu cea din SUA, unde speranța de viață a stagnat în anii 2010 și chiar a scăzut ușor, în mare parte din cauza numărului ridicat de decese provocate de supradoze cu fentanil, un opioid sintetic.

Pandemia de COVID-19 a redus în 2020 speranța de viață americană cu opt luni. Deși începând cu 2022 indicatorul a înregistrat o ușoară revenire, experții subliniază că SUA continuă să se afle în urma majorității țărilor dezvoltate, în pofida faptului că alocă cele mai mari cheltuieli pe cap de locuitor pentru sănătate.

„În ultimii cinci ani, am pus pe primul loc oamenii și viața, ceea ce a dus la o îmbunătățire continuă a stării de sănătate a populației noastre”, a declarat Lei Haichao, șeful Comisiei Naționale de Sănătate din China.

Dr. Steven Woolf, director emerit al Centrului pentru Societate și Sănătate din cadrul Universității Virginia Commonwealth, a spus pentru CNN: „Americanii trebuie să înțeleagă că revenirea la nivelul de dinainte de pandemie nu înseamnă că stăm bine. Suntem departe de a fi în siguranță.

Diferența de speranță de viață dintre Statele Unite și alte țări dezvoltate se traduce, în termeni simpli, prin faptul că americanii mor într-un ritm mult mai ridicat decât omologii lor din alte state cu venituri mari.”

