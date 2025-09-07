Corpuri fără creier și organe de porc: Susțin cercetările științifice afirmațiile lui Putin și Xi despre longevitate?

Afirmațiile recente ale președintelui rus Vladimir Putin privind posibilitatea „întineririi” prin transplanturi repetate de organe au stârnit reacții și întrebări în rândul comunității științifice.

La parada militară organizată, pe 3 septembrie, la Beijing, discuțiile dintre liderul chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin au atins, pe un ton aparent lejer, subiectul „nemuriri”. Ambii lideri au împlinit 72 de ani, o vârstă care contrastează cu cea a liderului nord-coreean Kim Jong-un, prezent și el la eveniment, în vârstă de doar 41 de ani.

În timpul unei conversații traduse de un interpret, Xi i-a spus lui Putin că, în zilele noastre, vârsta de 70 de ani este considerată „încă tânără”. Putin a replicat afirmând că transplanturile repetate de organe ar putea permite „amânarea îmbătrânirii pe termen nedeterminat”. Xi a adăugat: „Este posibil ca în acest secol să putem trăi până la 150 de ani”.

Afirmațiile au fost făcute într-un cadru informal, însă ridică întrebarea: este știința transplanturilor suficient de avansată pentru a susține prelungirea vieții persoanelor sănătoase, nu doar salvarea celor grav bolnavi? se întreabă The Guardian.

Transplantul – o procedură salvatoare, dar cu limite

Pentru pacienții cu boli în stadii terminale, transplantul de organe este o intervenție salvatoare. „În cazuri de insuficiență renală, hepatică sau cardiacă avansată, transplantul adaugă în mod clar ani de viață”, spune profesorul Reza Motallebzadeh, specialist în transplant renal la University College London.

În prezent, se pot transplanta o gamă largă de organe și țesuturi, inclusiv inima, plămânii, rinichii, pancreasul, ficatul, intestinul subțire, pielea, oasele, valvele cardiace și corneea. În plus, progresele continuă. În Marea Britanie, o femeie a devenit recent prima persoană care a născut după ce a primit un uter donat de sora ei.

Totuși, cererea de organe depășește semnificativ oferta la nivel global. În Regatul Unit, lista de așteptare pentru transplanturi salvatoare de vieți este la un nivel record. Într-un astfel de context, organele disponibile sunt alocate pacienților care au cele mai mari șanse de supraviețuire – de regulă, persoane mai tinere și grav bolnave.

Transplanturile ca formă de întinerire? Încă departe de realitate

Chiar dacă ar exista suficiente organe, oferirea acestora persoanelor în vârstă pentru „întinerire” ridică probleme. „Transplantul este o operație majoră și presupune ca pacientul să fie suficient de robust din punct de vedere fiziologic pentru a rezista intervenției”, explică Motallebzadeh.

Mai mult, tratamentele imunosupresoare necesare pentru prevenirea respingerii organelor au efecte secundare serioase. „Principalele cauze de deces în rândul pacienților transplantați sunt cancerul, infecțiile și bolile cardiovasculare. Iar terapiile anti-respingere contribuie la toate acestea”, adaugă el.

Prin urmare, multiple intervenții chirurgicale combinate cu medicație puternică pot duce, paradoxal, la scurtarea vieții.

Organe de porc și corpuri umane fără creier: soluții viabile?

Pentru a face față crizei de organe, cercetătorii explorează opțiuni inovatoare. Una dintre ele este xenotransplantul – transplantul de organe de la alte specii, în special porci. În SUA, medici din New York au efectuat transplanturi de rinichi și plămâni de porc la pacienți aflați în moarte cerebrală, pentru a testa viabilitatea procedurii.

În ultimul an, doi pacienți în viață au primit rinichi modificați genetic proveniți de la porci. Modificările genetice au eliminat virusuri latente din genomul porcin, au adăugat gene umane pentru compatibilitate și au eliminat genele potențial dăunătoare.

Organele au fost furnizate de eGenesis, o companie biotehnologică cofondată de geneticianul George Church de la Harvard. Potrivit acestuia, ambii pacienți sunt „sănătoși și fericiți”, fără a mai avea nevoie de dializă.

FDA a aprobat un studiu clinic pe 33 de pacienți. „Dacă toți reacționează la fel de bine ca primii doi, vom putea extinde procedura la scară largă”, afirmă Church. „Numărul de porci necesari ar fi infim comparativ cu cei sacrificați anual pentru carne.”

Compania vizează momentan rinichii, ficatul și inima, însă obiectivul pe termen lung este să poată furniza toate organele necesare unui transplant uman.

Corpuri „de rezervă” și organe anti-îmbătrânire

O altă direcție de cercetare, mult mai controversată, implică dezvoltarea unor corpuri umane fără creier, create în laborator, destinate furnizării de organe.

Tehnologia, încă la nivel experimental, presupune crearea unui embrion din celulele pacientului, dezactivarea genelor necesare pentru dezvoltarea creierului și creșterea acestuia într-un uter artificial. Rezultatul: un corp uman fără activitate cerebrală, dar compatibil genetic cu „donatorul”.

„Pentru unii, ideea este tulburătoare”, spune Carsten Charlesworth, cercetător la Universitatea Stanford. „Un rinichi sau un ficat nu sunt o problemă, dar un corp întreg, fără creier, pare prea apropiat de un om real.”

George Church are însă speranțe într-o abordare mai puțin invazivă. Organele ar putea fi modificate genetic, fie în interiorul corpului, fie în afara acestuia, pentru a produce proteine anti-îmbătrânire și a deveni rezistente la infecții. „Transformi organul într-o terapie anti-aging”, spune el. Această metodă ar elimina necesitatea unei intervenții chirurgicale majore sau a tratamentelor anti-respingere.

Viitorul longevității – între speranță și realism

Va putea cineva născut în acest secol să trăiască până la 150 de ani? „Probabil că cineva care citește acest articol va fi ultima persoană care nu va avea opțiunea de a trăi atât de mult”, spune Church. „Ar fi trist să fii cel care ratează la limită, și am sentimentul că eu sunt unul dintre aceia.”

