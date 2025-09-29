Agenții lui Trump au fost umiliți de un curier pe bicicletă în Chicago. Imaginile devenite virale cu eșecul agenților americani de a-l prinde VIDEO

Un videoclip devenit viral pe X surprinde un grup de agenți ICE în echipament tactic complet urmărind un presupus livrator în centrul orașului Chicago. Filmarea, publicată de fondatorul unui site de media pe cale de apariție, arată cum agenții fug după livrator, în urma unui aparent conflict verbal.

„Operațiunea” surprinsă de camerele video a fost distribuită inițial ca „Exclusiv” de co-fondatorul și CEO-ul GrayStak Media, Christopher Sweat. Conform imaginilor care acum cuprind platforma de socializare X, bărbatul urmărit pare să fi evitat cu succes toți agenții ICE, îmbrăcați în echipament tactic complet, care îl urmăreau, financialexpress.com.

Conform relatării lui Sweat despre situația care a scăpat momentan de sub control, presupusul livrător de alimente a făcut câteva „comentarii verbale, dar niciun contact fizic sau amenințător” cu autoritățile de aplicare a legii.

Sweat a anunțat că va relata „presa în timp real din prima linie a protestelor și a puterii”, potrivit contului X al GrayStak Media, care nu a fost încă lansat, a trimis un mesaj către Kristi Noem și colegii ei.

„Simt că am posterizat (n.r. argou nord-american, derivat dintr-o acțiune din jocul de baschet în care jucătorul ofensiv execută un slam dunk peste un jucător în apărare, într-o fază suficient de spectaculoasă și atletică pentru a justifica reproducerea într-un poster tipărit) ICE astăzi prin surprinderea acestui moment exclusiv”, a scris el într-un comentariu ulterior, recunoscând că secretarul american pentru securitate internă și alți oficiali vor vedea videoclipul luni dimineață.

Sweat a postat înregistrarea presupusei interacțiuni la scurt timp după ce a relatat duminică că ICE opera în centrul orașului Chicago.

EXCLUSIVE: Earlier today ICE agents chase after a man in downtown Chicago after he made verbal comments but no physical or threatening contact. The man was able to get away. pic.twitter.com/uOiHXSmQny — Christopher Sweat (@SweatEm) September 28, 2025

„Trei arestări au fost efectuate pe o alee din parcul Millennium până în cartierul River North. Manifestanții au sosit după aproximativ două ore”, a scris el într-o altă postare, postând imagini cu demonstrația și cu ICE care ulterior a intrat la fața locului.

Mai multe arestări

Zeci de agenți federali de imigrare au reținut mai multe persoane în timpul unei patrule, duminică, prin centrul orașului Chicago, iar un oficial de rang înalt al Patrulei de Frontieră a SUA a declarat pentru WBEZ că agenții arestează oamenii pe baza „modului în care arată”, scrie Chicago Sun Times.

Demonstrația de forță, extrem de vizibilă, a avut loc la doar trei zile după ce ambarcațiunile Patrulei de Frontieră care transportau ofițeri înarmați au apărut pe râul Chicago.

Gregory Bovino, comandantul forțelor de frontieră, spune că agenții iau în considerare aspectul unei persoane înainte de a o reține.

„Știți, există mulți factori diferiți care intervin în așa ceva”, a spus Bovino. „Ar fi vorba de experiența agenților, informații care indică existența unor imigranți ilegali într-un anumit loc sau locație. Apoi, evident, caracteristicile specifice ale unui individ, cum arată. Cum arată în comparație cu, să zicem, tine?”, i-a spus el reporterului, un bărbat înalt, de vârstă mijlocie, de origine anglo-saxonă.

Bovino, care și-a adus campania de deportare „Operațiunea At Large” din California în Illinois luna aceasta, a făcut aceste comentarii la aproximativ trei săptămâni după ce Curtea Supremă a SUA a declarat că agenții federali pot continua să oprească oamenii pe baza unor factori precum rasa și limba în timpul campaniei din California.

Guvernatorul democrat JB Pritzker a răspuns pe rețelele de socializare menționând că ofițerii păreau „să poarte arme mari în centrul orașului Chicago, în camuflaj și măști”.

„Acest lucru nu face pe nimeni mai în siguranță - este o demonstrație de intimidare, care insuflă frică în comunitățile noastre și afectează afacerile noastre”, a spus Pritzker.

Un fotograf de la Sun-Times i-a văzut pe agenți, mulți dintre ei părând a fi de la Vama și Patrula de Frontieră a SUA, efectuând cel puțin două arestări.

Agenții, unii mascați, au mers spre nord pe Michigan Avenue din Millennium Park spre clădirea Wrigley. Apoi au mers pe Wacker Drive, lângă Trump Tower, în timp ce alții s-au îndreptat spre Riverwalk. Apoi s-au îndreptat spre River North.

Unii trecători au strigat la agenți, spunându-le să se ducă acasă și „ICE e de rahat”, referindu-se la Imigrare și Control Vamal al SUA.

Cel puțin o persoană a strigat: „Mulțumesc!”

O altă a spus sarcastic: „Băieți adevărați patrioți. Cu adevărat patrioți.”

În timp ce ofițerii mergeau pe Clark Street prin River North, aproximativ două duzini de protestatari i-au urmat. Aceștia scandau: „ICE, du-te acasă!”

În jurul orei 14:00, Bovino a strigat „avem un alergător” și li s-a alăturat agenților într-un sprint care s-a încheiat cu reținerea unui bărbat pe strada Superior, între Clark și La Salle Street. Bărbatul, înconjurat de aproximativ două duzini de agenți, a fost încătușat și dus afară.

