Economiștii din SUA avertizează: Fenomenul dezastruos ce lovește China în premieră în ultimii 30 de ani

Războaiele din Ucraina și Israel provoacă o criză majoră în întreaga lume, iar piețele financiare și de energie sunt bulversate. Acum, o analiză a experților de la Banca JPMorgan Chase & Co avertizează că un fenomen dezastruos lovește China. Analiștii americani arată că economia Beijingului ca volum global a scăzut pentru prima data din 1994 și până acum, iar șansele ca aceasta să depășească pe cea a SUA sunt puțin probabile în viitorul apropiat.

În lumea reală a cifrelor, Statele Unite au cea mai importantă economie din lume, precizează experții într-o analiză privind evaluările globale, în care se spune că America deține 28,4% din PIB-ul mondial, pe când China are numai 20%, în scădere, potrivit Bloomberg.

Și în acest an, SUA vor depăși China, mulțumită parțial scăderii yuanului, dar și a consumului american ridicat. Pe măsură ce, cei doi concurenți geo-strategici luptă pentru influență pe tot globul, volumul economic american va fi o carte la îndemână.

Echipa JPMorgan a remarcat că este rar ca ponderea Chinei din PIB-ul global să se micșoreze. Anul trecut a marcat prima scădere din 1994, când Beijingul a adoptat un nou regim de curs de schimb care a redus valoarea în dolari a producției sale.

Cu atât mai izbitor este că ponderea Chinei a scăzut în timpul unui an în care piețele emergente în ansamblu s-au extins – și asta în fața celei mai agresive serii de majorări ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA din ultimele decenii.

În mod obișnuit, debutul ciclurilor de înăsprire a Fed ar duce la o depreciere majoră a monedei în țările în curs de dezvoltare, determinându-le să crească propriile rate ale ratelor care distrug creșterea. Ultima dată când Fed a fost la fel de agresivă ca anul trecut a fost la începutul anilor 1980, iar acel episod a declanșat o criză devastatoare a datoriilor în America Latină.

De data aceasta, marile țări în curs de dezvoltare, inclusiv Brazilia, au acționat devreme împotriva inflației pe cont propriu, susținându-și monedele atunci când Fed a intrat în acțiune.

China își micșorează creșterea economică în 2023

Performanța grupului de piețe emergente în ansamblu „a fost deosebit de impresionantă anul trecut, depășind sensibilitatea obișnuită la șocurile globale”, au scris economiștii globali ai JPMorgan Joseph Lupton și Bennett Parrish într-un raport de săptămâna aceasta.

În ceea ce privește China, „a fost împiedicată de respectarea strictă a politicii sale zero Covid, ceea ce a dus la o lipsă de imunitate prin infecție și blocaje care au înăbușit activitatea”, au scris Lupton și Parrish. Adăugați la asta o scădere severă a pieței imobiliare cauzată de eforturile de reducere a efectului de levier și supraconstrucții.

Această scădere s-a extins până în 2023, iar Beijingul abia în ultimele luni și-a schimbat treptele pentru a sprijini dezvoltatorii. Scăderea valorii proprietăților a scăpat între timp încrederea consumatorilor din clasa de mijloc din China.

În timp ce președintele Xi Jinping și locotenenții săi au luat o serie de măsuri pentru revigorarea sectorului privat – inclusiv în această săptămână când Xi a vizitat centrul financiar și tehnologic Shanghai pentru prima dată din 2020 – impactul rămâne de văzut.

Cifrele pentru întregul an pentru 2023 nu vor fi disponibile luni de zile. Dar privind al treilea trimestru, este clar că China a căzut mai mult în urma SUA. PIB-ul său nominal a crescut cu mai puțin de 3,5% față de acum un an, în yuani. În dolari, s-a redus considerabil, datorită devalorizării yuanului în acest an.

În schimb, PIB-ul SUA în ultimul trimestru a fost cu peste 6% mai mare decât cu un an înainte. Deși o parte din acestea se datorează inflației, se datorează și contribuțiilor din cheltuielile continue ale consumatorilor și renașterii producției.