Premierul Chinei avertizează ONU împotriva revenirii la mentalitatea "războiului rece". China se crede noua apărătoare a ordinii mondiale

Premierul chinez, Li Qiang, a avertizat vineri, 26 septembrie 2025, împotriva unei reveniri la o 'mentalitate a războiului rece' și a apărat multilateralismul și liberul schimb, într-o critică voalată la adresa SUA de la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite, relatează AFP.

Șeful guvernului de la Beijing nu s-a referit explicit la președintele Donald Trump în discursul său, dar a prezentat puterea asiatică, China, drept apărătoare a ordinii mondiale, rol pe care Washingtonul îl deținea până de curând.

'Lumea a intrat într-o nouă perioadă a turbulențelor și a transformărilor', a declarat Li.

'Unilateralismul și mentalitatea războiului rece revin la suprafață. Regulile și ordinea internaționale stabilite în cursul ultimilor 80 de ani sunt serios puse sub semnul întrebării și sistemul internațional, altădată eficient, este perturbat constant', a afirmat el.

'Umanitatea se află o dată în plus la o răscruce de drumuri', potrivit lui.

Liderul chinez a criticat în special impunerea de taxe vamale, în timp ce președintele american a impus tarife vamale de 10% tuturor țărilor, cu niveluri mult mai ridicate pentru unele țări ale căror exporturi spre SUA depășesc importurile.

Președintele Trump a impus în special suprataxe principalilor parteneri comerciali ai țării sale, precum Canada, Mexic, Uniunea Europeană și China, cu care negocierile sunt încă în curs de desfășurare.

'Una dintre principalele cauze ale marasmului economic mondial actual este înmulțirea măsurilor unilaterale și protecționiste, precum creșterea taxelor vamale și ridicarea de ziduri și bariere', a afirmat Li, potrivit căruia, dimpotrivă, 'China nu a încetat să-și deschidă și mai mult porțile către lume'.

El a mai afirmat că China 'speră să lucreze cu restul lumii pentru a apăra idealurile ONU', într-un moment în care acest organism multilateral este fragilizat.

Premierul Chinei comuniste transmite acest mesaj la ONU la trei zile după ce președintele SUA, Donald Trump, tot în fața Adunării Generale, lansase critici la adresa organizației mondiale.

