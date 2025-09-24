Câți bani a câștigat Sorana după victoria de la Beijing: premiile sunt uriașe la China Open

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, s-a calificat, miercuri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiție la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Cîrstea a trecut în primul tur de sportiva americană Caroline Dolehide (88 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră și șase minute.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe favorita 13, jucătoarea cehă Karolina Muchová (15 WTA).

Muchová are 6-1 la meciuri directe. Ultima oară a învins-o pe Sorana la US Open după un meci pe muchie de cuțit, 7-6, 6-7, 6-4 pentru jucătoarea din Cehia.

Prin calificarea în turul doi, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari și 35 de puncte WTA.

În clasamentul live WTA, Sorana este deja pe locul 55 datorită acestor puncte.

