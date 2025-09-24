Câți bani a câștigat Sorana după victoria de la Beijing: premiile sunt uriașe la China Open

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 08:36
157 citiri
Câți bani a câștigat Sorana după victoria de la Beijing: premiile sunt uriașe la China Open
Sorana Cîrstea FOTO X Jose Morgado

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, s-a calificat, miercuri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiție la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Cîrstea a trecut în primul tur de sportiva americană Caroline Dolehide (88 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră și șase minute.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe favorita 13, jucătoarea cehă Karolina Muchová (15 WTA).

Muchová are 6-1 la meciuri directe. Ultima oară a învins-o pe Sorana la US Open după un meci pe muchie de cuțit, 7-6, 6-7, 6-4 pentru jucătoarea din Cehia.

Prin calificarea în turul doi, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari și 35 de puncte WTA.

În clasamentul live WTA, Sorana este deja pe locul 55 datorită acestor puncte.

Victorie strălucită la Beijing pentru jucătoarea din România! Urmează meciul cu o favorită
Victorie strălucită la Beijing pentru jucătoarea din România! Urmează meciul cu o favorită
În cadrul primei runde a turneului WTA 1000 de la Beijing, Sorana Cîrstea s‑a impus în faţa americancei Caroline Dolehide cu scorul de 6‑2, 6‑3, avansând astfel în fazele superioare ale...
Doar trei românce în Top 100 WTA. Cum arată clasamentul la vârf
Doar trei românce în Top 100 WTA. Cum arată clasamentul la vârf
Clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis din lume, dat publicității luni de WTA, a rămas nemodificat în partea sa superioară, belarusa Arina Sabalenka aflându-se în continuare în...
#China Open, #Beijing, #wta 1000, #premii, #Sorana Cirstea, #caroline dolehide, #Muchova , #Sorana Cirstea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câți bani a câștigat Sorana după victoria de la Beijing: premiile sunt uriașe la China Open
  2. A semnat cu Steaua și apoi a dat cărțile pe față: "Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu"
  3. "Paszkany m-a făcut, cu Ponta și cu Dragnea." Dumitru Dragomir a dezvăluit cum a fost "curățat" de la șefia LPF
  4. Victorie strălucită la Beijing pentru jucătoarea din România! Urmează meciul cu o favorită
  5. "Este o prostie!" Reacție dură după publicarea clasamentului Balonului de Aur
  6. Ce crede brazilianul Neymar despre clasamentul de la Balonul de Aur: ”O prostie!”
  7. Decizie neașteptată luată de ucraineanca Svitolina: ”Nu e o chestiune de bani”
  8. Mare surpriză la ATP Chengdu. Jucătorul din Top 10 mondial a pierdut finala
  9. Gigi Becali, în cazul Mitriță: ”Mă chemi din China să stau pe bancă? Lasă-mă, mă, în pace!”
  10. Reacția lui Lamine Yamal, învins de Ousmane Dembele la Balonul de Aur: ”Planul lui Dumnezeu este perfect”