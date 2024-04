”Pericolul galben” vine peste Rusia: Putin prins în capcană, neavând altă alternativă

Deși Beijingul și Moscova și-au promovat „parteneriatul nelimitat” pe scena globală, un fenomen care se petrece într-o zonă din Estul Îndepărtat al Rusiei atrage atenția Chinei. Analiștii spun că ”pericolul galben” vine peste Rusia, iar faptul că yuanul a devenit principala monedă internațională de rezervă valutară de la Moscova îl prinde pe Putin în capcană. Iar președintele rus nu are altă alternativă, după ce a rupt masiv relațiile cu Occidentul, după invazia din Ucraina.

Regiunea de graniță din Primorsky Krai a înregistrat o creștere a fermierilor chinezi, iar puterea lor economică în creștere îi depășește pe localnici, a anunțat Nikkei, un ziar japonez, potrivit Newsweek.

Regiunea, cedată Rusiei de dinastia Qing în 1860, a devenit un subiect de interes pentru factorii de decizie din Beijing și pentru naționaliștii chinezi. Anul trecut, guvernul a decretat că hărțile țării ar trebui să includă Haishenwai – numele chinezesc pentru Vladivostok, centrul administrativ al Primorsky Krai – și numele chinezești ale altor șapte locații din Estul Îndepărtat al Rusiei.

La fel ca președintele rus Vladimir Putin, care susține că Ucraina a făcut întotdeauna parte din națiunea rusă, liderul chinez Xi Jinping a plasat pe agenda sa restaurarea unui teritoriu perceput pierdut pentru „marea întinerire a națiunii chineze”.

China s-a angajat să aducă într-o zi Taiwanul auto-guvernat la ”patria mamă”. De asemenea, a revendicat cea mai mare parte a Mării Chinei de Sud, unde „drepturile istorice” ale Beijingului o opun Filipinelor și altor vecini.

Pe fondul unei perspective economice sumbre pentru Hegang, un fost oraș în plină expansiune a cărbunelui din nord-estul Chinei, mai mulți fermieri chinezi s-ar putea îndrepta în curând spre Rusia.

„Preocuparea pentru „Pericolul galben” în Orientul Îndepărtat al Rusiei nu este nouă. Ea există de zeci de ani, dacă nu de secole, din cauza dezechilibrului imens al populației de pe cele două părți ale graniței”, Yun Sun, directorul organizației Stimson Center's China Program.

Ea a adăugat: „Îngrijorarea este că afluxul de chinezi va contesta controlul Rusiei. Nu cred că problema suveranității este încă în curs de negociere, dar modul în care să gestionezi fermierii chinezi pe teren va fi o problemă spinoasă”. Un studiu din 2021 din The American Journal of Economics and Sociology a constatat că, în unele cazuri, prezența fermelor chineze și vânzările către întreprinderile deținute de chinezi au sporit veniturile fermierilor locali.

Comerțul cu China, împreună cu cheltuielile de război ale Kremlinului, au contribuit la susținerea economiei Rusiei pe fondul sancțiunilor internaționale occidentale și al excluderii financiare din cauza invaziei Ucrainei.

Putin - partenerul junior al Chinei

Deși acest lucru a permis Rusiei să depășească cele mai pesimiste prognoze pentru economia sa, a făcut ca țara să se bazeze mai mult pe yuan, moneda Chinei. În prima jumătate a anului 2023, Rusia a folosit yuanul pentru a-și deconta trei sferturi din cifra de afaceri comercială cu China și un sfert din tranzacțiile sale cu alte țări, a declarat Ministerul Economic al Rusiei.

În raportul său anual, publicat pe 29 martie 2024, Banca Centrală a Rusiei a declarat că nu are alternative bune la yuan în ceea ce privește rezervele internaționale, potrivit unui raport Bloomberg.

„Cursurile de schimb ale acestor valute sunt foarte volatile, piețele au lichidități scăzute, iar într-un număr de astfel de țări există restricții privind circulația capitalului, ceea ce reprezintă un obstacol în calea utilizării lor”, se arată în raport.

Sun a spus că utilizarea yuanului, cunoscut și sub numele de renminbi, pentru tranzacții a ajutat Rusia și China să atenueze impactul sancțiunilor și a permis țărilor să testeze un sistem alternativ de plată financiară la SWIFT.

„Moneda de rezervă este o chestiune diferită”, a spus Sun. „Ați putea argumenta că, având în vedere nivelul lor de activități economice bilaterale, este firesc ca Rusia să-și asume mai mulți RMB în rezerva lor valutară. Dar știm, de asemenea, că are multe dificultăți practice — controlul capitalului Chinei, lipsa numerarului și manipularea cursului de schimb de către Beijing.”

Dependența Rusiei de yuan îl lasă pe Putin, „partenerul junior” al lui Xi Jinping, într-o situație dificilă în cazul în care ar apărea tensiuni diplomatice sau dispute comerciale între cele două țări – și mai expus provocărilor economice cu care se confruntă a doua economie din lume.

Moscova este, de asemenea, vulnerabilă la presiunea terților din cauza dependenței sale de Beijing. De exemplu, companiile rusești cu interese comerciale în China au raportat blocaje de plată după ce Washingtonul a introdus sancțiuni secundare care vizează băncile care facilitează transferul de mărfuri interzise în Rusia.