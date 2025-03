China anunță că este gata de război cu SUA. "Luptăm până la capăt". Anunț oficial de la Beijing

China lansează un avertisment dur și periculos după decizia lui Donald Trump de a impune taxe vamale suplimentare pentru bunurile importate din China. „Suntem gata de orice fel de război” au anunțat oficialii de la Beijing, care au zis clar că vor lupta până la capăt

„Dacă SUA își doresc război, fie un război vamal, un război comercial sau orice fel de război, suntem gata să luptăm până la capăt” a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei. Mesajul amenințător a fost distribuit și de ambasada chineză din SUA, la scurt timp după ce Donald Trump a susținut discursul în Congres.

