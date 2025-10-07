Date obținute de hackeri arată că Rusia ar antrena parașutiști chinezi pentru un atac fulgerător în Taiwan

Un întreg batalion de parașutiști chinezi ar fi echipat și antrenat de Rusia, pe teritoriul acestei țări, în vederea unei operațiuni care să ”decapiteze” conducerea Taiwanului - insulă despre care Republica Populară Chineză susține că face parte din teritoriul ei.

Informațiile despre parașutiștii chinezi care se antrenează în Rusia par să provină dintr-un raport obținut de către gruparea de hackeri ”Black Moon” de la autorități din Moscova, anunță publicația Corriere della Sera la data de 6 octombrie 2025.

Antrenamentul parașutiștilor chinezi în Rusia ar fi necesar întrucât „preşedintele chinez Xi Jinping a ordonat Armatei Populare de Eliberare (APL) să fie pregătită să cucerească militar Taiwanul până în 2027”.

Dosarul obținut de hackeri ar avea 800 de pagini. Ele prezintă imagini cu vehicule de luptă blindate ușoare, transportabile și lansate din aeronave, tunuri antitanc autopropulsate, vehicule de asalt amfibii, precum și "parașute mari speciale".

Acordul dintre regimul Putin și regimul Xi, făcut public de „hacktiviști”, se referă la un „ciclu de antrenament cuprinzător”, organizat de ruși pentru militarii chinezi, care ar fi început în anul 2024.

Planurile dezvăluite includ utilizarea unor avioane de transport mari, care să aducă rapid în Taiwan vehicule blindate. Transportoare blindate și tunuri autopropulsate ar oferi sprijinul terestru necesar parașutiștilor, a căror misiune ar fi să atace prin surprindere guvernul de la Taipei și conducerea militară a Taiwanului. Pentru a realiza o astfel de acțiune, ar fi esențială preluarea controlului asupra aeroportului din Taipei printr-o lovitură a forțelor speciale. Alte obiective încercuite cu roșu în zona capitalei taiwaneze includ stadioane și terenuri de sport mari, care ar putea fi folosite drept capete de pod pentru operațiunile ulterioare.

Cel mai important aspect al colaborării Rusia - China ar fi partajarea de către Rusia a sistemelor sale de comandă și control pentru operațiuni complexe pe câmpul de luptă, sisteme care au fost testate de ruși în contextul războiului din Ucraina.

După un scenariu similar, în anul 2014, în peninsula Crimeea, parașutiști ruși s-au infiltrat în zona Sevastopolului, preluând controlul asupra unui aeroport care a fost apoi folosit pentru a debarca trupe de sprijin. Din anul 2014, Crimeea - regiune a Ucrainei - este ocupată ilegal de armata rusă.

