Casa Albă: China se poziționează în jurul Taiwanului pentru posibile lansări de rachete

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA a declarat că liderii Chinei par că se poziționează pentru posibile lansări de rachete în jurul Taiwanului.

China s-ar putea „poziționa” pentru o demonstrație militară de forță în jurul Taiwanului, inclusiv lansări de rachete, înaintea unei posibile vizite a unui politician american de rang înalt pe insulă, a anunțat luni, 1 august, Casa Albă.

Nancy Pelosi, preşedinte al Camerei Reprezentanţilor Statelor Unite, ar urma, cel mai probabil, să ajungă în Taiwan în zilele următoare.

China „pare să se poziționeze pentru a putea lua măsuri suplimentare în zilele următoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby.

Aceasta „ar putea include provocări militare, cum ar fi tragerea de rachete în strâmtoarea Taiwan sau în jurul Taiwanului”, a spus el, identificând, de asemenea, „intrarea pe scară largă de avioane în zona apărării aeriene a Taiwanului” ca un posibil pas.

#China unveiled a video featuring the launch of a DF-17 hypersonic missile amid tension with US House Speaker Nancy Pelosi's possible visit to #Taiwan

The launch was made on the eve of the 95th anniversary of the creation of the #PLA which is on August 1pic.twitter.com/6lq01dFmfl