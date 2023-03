Premierul chinez Li Keqiang a vorbit duminică, 5 martie, despre o „reunificare paşnică” cu Taiwanul, în timp ce Taipeiul a reiterat Beijingului ar trebui să respecte angajamentul poporului taiwanez faţă de democraţie şi libertate.

Premierul chinez Li Keqiang a declarat, în deschiderea reuniunii anuale a Parlamentului, că Beijingul sprijină principiul „o singură Chină”, care stipulează că Taiwanul este parte a Chinei, deşi nu a ameninţat direct cu măsuri de ordin militar, arată g4media.ro.

China consideră Taiwanul democratic o provincie rebelă, iar anul trecut a organizat numeroase exerciții militare în apropierea insulei.

Premeirul chinez a mai declarat că Guvernul ar trebui să pună în aplicare politica partidului pentru „soluţionarea chestiunii taiwaneze” şi „să facă paşi hotărâţi pentru a se opune independenţei Taiwanului şi a promova reunificarea”.

