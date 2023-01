”Xi Jinping pregătește China pentru război”. Avertismentul unui general american, fost consilier la Casa Albă VIDEO

Generalul american Herbert Raymond McMaster, fost consilier pe probleme de securitate națională în perioada fostului președinte Donald Trump, a atenționat că liderul Chinei ”își pregătește țara pentru război” și că SUA nu trebuie să cadă în ”capcana” optimismului, ”așa cum s-a întâmplat cu Vladimir Putin”.

Într-o emisiune la CBS, generalul a vorbit despre mesajele comunicate de președintele chinez în ultima vreme cu privire la problema Taiwan. El a subliniat că Xi Jinping a fost agresiv în discursurile recente, când le-a transmis chinezilor că ar fi nevoie de sacrificii pentru a readuce China la măreția națională.

McMaster consideră că SUA trebuie să-și sporească prezența militară pentru a descuraja Beijingul să efectueze o mișcare împotriva Taiwanului.

Generalul a mai declarat că afirmațiile președintelui chinez arată clar că se pregătește pentru o acțiune împotriva Taiwanului.

”China a devenit din ce în ce mai agresivă, nu numai din perspectivă economică și financiară, ci și din perspectiva diplomației războinice, cu armata sa”, a precizat McMaster.

Former Trump administration National Security Adviser H.R. McMaster says China's president is serious about his threats involving Taiwan: "Xi Jinping is preparing the Chinese people for war." pic.twitter.com/6wfOuhtG9x