O mare putere caută să spargă NATO și UE: Amenințarea care trece prin două state foste comuniste

Strategiile geopolitice s-au schimbat odată cu războiul lui Putin din Ucraina, cunoscând o dinamică fără precedent în lume. O mare putere a pus ochii pe Europa, căutând să spargă NATO și UE, profitând de prima călătorie din ultimii 5 ania președintelui Chinei, Xi Jinping. Beijingul are intenția să perturbe liniștea și unitatea continentului prin două vizite în două state foste comuniste, Serbia și Ungaria.

Ofensiva fermecătoare a Chinei în Europa are nuanțe amenințătoare și este probabil să eșueze, pentru că nu are forța de a face crăpături în alianța NATO și în monolitul economic al Uniunii Europene, potrivit Financial Times.

Din motive strategice și economice, China dorește foarte mult să perturbe unitatea atât a NATO, cât și a UE. Fiecare dintre cele trei țări pe care Xi le vizitează, Franța, Serbia și Ungaria este văzută ca o potențială pârghie pentru a deschide crăpăturile din Vest.

Într-o vizită recentă la Beijing, am găsit experți chinezi în politică externă fascinați de discuțiile franceze despre necesitatea ca Europa să obțină „autonomie strategică” față de SUA. Într-un discurs la Paris luna trecută, Emmanuel Macron, președintele Franței, a spus că Europa nu trebuie să fie niciodată un „vasal al Statelor Unite”, care este limbajul favorizat și de China.

Guvernul Xi a fost, de asemenea, încântat când Macron, într-un zbor înapoi de la Beijing anul trecut, a sugerat că Europa nu are niciun interes să apere Taiwanul de o potențială invazie chineză. Deși au existat unele eforturi pentru a explica aceste remarci, chinezii au remarcat, cu recunoștință, că Franța a blocat ulterior eforturile de a deschide un birou de legătură NATO la Tokyo. Menținerea țărilor NATO în afara Asiei – și împiedicarea Americii să-și unească aliații din Asia și Europa – este un obiectiv cheie al politicii externe chineze.

Dar chinezii riscă să suprainterpreteze radicalismul ideilor lui Macron când vine vorba de NATO. Este posibil ca președintele francez să fi descris odată alianța ca experimentând „moartea creierului”. Dar, în ultima vreme, el a adoptat o atitudine mult mai dură față de Rusia – ceea ce pune limite reale pentru voința și capacitatea Franței de a se distanța de NATO sau SUA.

Călătoria lui Xi în Europa are și o componentă economică puternică. Și în aceste probleme, Franța este un partener mult mai dificil. Macron s-ar putea să nu conteste China în privința Taiwanului – dar viitorul industriei auto franceze este o altă chestiune.

Vehiculele electrice din China au un avantaj uriaș de cost față de concurenții lor europeni și americani. Exportul acestor vehicule electrice este crucial pentru planurile lui Xi de a revitaliza economia Chinei. Olaf Scholz, cancelarul german, a părut conciliant cu ambițiile Beijingului într-o recentă călătorie în China – reflectând teama producătorilor germani de automobile de un război comercial.

Dar, cu sprijinul puternic al Franței, Comisia Europeană a lansat o anchetă privind concurența în cazul vehiculelor electrice chinezești. Ursula von der Leyen, președintele Comisiei – deja nepopulară la Beijing din cauza planurilor ei de a „reduce riscul” relației UE cu China – se va alătura lui Macron pentru o întâlnire cu Xi.

Etapa sârbă a vizitei europene a lui Xi îi va oferi liderului chinez șansa de a transmite un mesaj geopolitic. Vizita lui Xi va coincide cu aniversarea a 25 de ani de la bombardarea NATO asupra ambasadei Chinei la Belgrad, în timpul războiului din Kosovo. Acest lucru va permite Chinei să sublinieze argumentul - favorizat și de Rusia - că NATO este o organizație agresivă și periculoasă. Mesajul anti-NATO al lui Xi s-ar putea să treacă bine acasă, unde bombardarea ambasadei de la Belgrad este încă de înțeles să fie resimțită amarnic.

Dar să le spui europenilor că sunt vasali ai Americii și că NATO este o organizație periculoasă este un mesaj pe care cei mai mulți europeni îl vor găsi insultător în cel mai bun caz - și amenințător în cel mai rău caz. Cele 30 de țări europene care s-au alăturat alianței știu că, cu Rusia ducând un război de agresiune la granițele lor, de alianța NATO este nevoie mai mult ca niciodată.

A treia oprire a lui Xi este Ungaria, care este membru NATO. Cu toate acestea, liderul țării, Viktor Orbán, s-a poziționat drept cea mai pro-rusă voce din cadrul alianței vestice - și prestează un serviciu similar pentru China.

Înțelegerea lui Xi asupra modului în care Europa generală vede Rusia este puțin probabil să fie îmbunătățită prin petrecerea timpului cu valori aberante - precum Orbán și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, susțin analiștii.

