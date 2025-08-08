5 morți și 24 de răniți după ce un pod suspendat s-a prăbușit de la înălțime. Unde a avut loc tragedia VIDEO

Cinci persoane au murit și 24 au fost rănite după ce un pod suspendat s-a rupt în China.

Incidentul a avut loc în regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei, într-o locație turistică, miercuri, 6 august, potrivit Associated Press și agențiilor media locale Global Times și Xinhua.

29 de persoane se aflau pe pod miercuri, la ora 18:18, când cablurile s-au rupt în Prefectura Autonomă Kazahă Ili, a relatat Xinhua.

Podul Jiangjun (Podul General) s-a înclinat apoi într-o parte, rezultând căderea unor persoane, potrivit Global Times.

PEOPLE a contactat Ministerul Securității Publice (MPS) pentru comentarii.

Deși se spune că două persoane au fost grav rănite, celelalte sunt tratate pentru răni minore, potrivit Xinhua.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, verificate de Reuters, podul mare poate fi văzut înclinat într-o parte, cu oameni dedesubt. O parte a podului atârnă peste un râu.

Alte fotografii au surprins, de asemenea, oameni stând în picioare și întinși sub pod.

Un turist a declarat că a văzut oameni căzând în râu și pe pietre în timpul incidentului, unii rămânând blocați pe pod, potrivit Global Times.

Zona podului este un punct de atracție pentru vizitarea obiectivelor turistice, bărbatul declarând publicației că mulți îl folosesc ca pe o cale pentru a ajunge la priveliștile pitorești.

Numită Xiata, locația are multe caracteristici, cum ar fi o trecătoare montană, o vale și un râu, potrivit Reuters.

Zona a fost închisă după tragedie, iar autoritățile investighează incidentul, a relatat Xinhua. Biroul de Turism Zhaosu a anunțat că zona pitorească Xiata a fost închisă temporar pentru o inspecție de siguranță, potrivit The Independent.

