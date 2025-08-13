China anunță o victorie împotriva SUA în oceanul Pacific. Un distrugător american a fost „alungat” FOTO

Armata chineză a anunțat, miercuri, 13 august, că a monitorizat și a ”alungat” distrugătorul american USS Higgins din apele disputate ale insulei Scarborough din Marea Chinei de Sud.

Distrugătorul a intrat în aceste ape ”fără aprobarea guvernului chinez”, miercuri, a afirmat Comandamentul Teatrului de Operațiuni Sud al armatei. Suveranitatea asupra insulei Scarborough este disputată de mai multe țări, inclusiv Taiwan și Filipine, dar China a „anexat” de facto zona.

China says its navy tracked and warned off US destroyer USS Higgins near the disputed Scarborough Shoal, accusing it of violating its sovereignty and threatening South China Sea stability. pic.twitter.com/yLRg1jDwPt — OutSmarting Markets (@itradeph) August 13, 2025

Comandamentul Indo-Pacific al SUA și ambasada sa din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Huangyan island, South China Sea (Scarborough Shoal) planned land reclamation. China has total control of waters surrounding Huangyan island, we can start the process at anytime. Ads Once complete, we will have a crucial military fortress 300km away from the mouth of the Manila Bay. pic.twitter.com/1kb3gvFiIU — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) August 13, 2025

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda revendicărilor suprapuse ale Brunei, Indoneziei, Malaeziei, Filipinelor și Vietnamului.

