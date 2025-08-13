China anunță o victorie împotriva SUA în oceanul Pacific. Un distrugător american a fost „alungat” FOTO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 13 August 2025, ora 09:24
468 citiri
China anunță o victorie împotriva SUA în oceanul Pacific. Un distrugător american a fost „alungat” FOTO
Navă militară Foto: Pixabay

Armata chineză a anunțat, miercuri, 13 august, că a monitorizat și a ”alungat” distrugătorul american USS Higgins din apele disputate ale insulei Scarborough din Marea Chinei de Sud.

Distrugătorul a intrat în aceste ape ”fără aprobarea guvernului chinez”, miercuri, a afirmat Comandamentul Teatrului de Operațiuni Sud al armatei. Suveranitatea asupra insulei Scarborough este disputată de mai multe țări, inclusiv Taiwan și Filipine, dar China a „anexat” de facto zona.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA și ambasada sa din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda revendicărilor suprapuse ale Brunei, Indoneziei, Malaeziei, Filipinelor și Vietnamului.

Avertisment mondial privind virusul chikungunya: ”Cea mai mare epidemie din istorie” în China, a trecut în alte țări VIDEO
Avertisment mondial privind virusul chikungunya: ”Cea mai mare epidemie din istorie” în China, a trecut în alte țări VIDEO
În China s-a anunțat un focar major al virusului chikungunya, unde numărul de cazuri a depășit 10.000 la nivel național. Țara se confruntă cu ”cea mai mare epidemie din istorie”, iar...
Prezență fără precedent a spărgătoarelor de gheață chineze în largul coastelor Alaskăi. Garda de Coastă americană în alertă
Prezență fără precedent a spărgătoarelor de gheață chineze în largul coastelor Alaskăi. Garda de Coastă americană în alertă
Statele Unite supraveghează desfășurarea simultană a cinci spărgătoare de gheață chineze în apropierea coastelor Alaskăi – o prezență considerată fără precedent și care reflectă...
#China, #distrugator american, #insula, #Marea Chinei de Sud, #Marea Chinei de Sud insule, #China SUa conflict , #China
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nebunie" in preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotata decat FCSB s-a calificat in play-off!
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie! Au reusit sa-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Taifun în sudul Taiwanului. Rafalele de vânt depășesc 190 km/h. Sute de zboruri au fost anulate FOTO/VIDEO
  2. Cum va arăta sistemul impenetrabil Golden Dome, cu care Donald Trump vrea să protejeze SUA. Are patru straturi, inclusiv unul spațial
  3. China anunță o victorie împotriva SUA în oceanul Pacific. Un distrugător american a fost „alungat” FOTO
  4. Un cunoscut influencer avertizează că a apărut Caritasul online. Aplicație prin care româniilor li se promit câștiguri incredibile
  5. Egiptul lucrează cu mediatorii în vederea unui armistițiu în Fâșia Gaza. Care este obiectivul
  6. Ministrul Sănătății sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: "Era să cad de pe scaun. Este revoltător"
  7. Tragedie pe Autostrada Bucureşti - Piteşti: O mașină a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat. Șoferul a murit FOTO
  8. Asociația Pro Infrastructură avertizează: „Luna viitoare se termină banii de autostrăzi”
  9. Soția fostului președinte sud-coreean a fost arestată. Ce acuzații i se aduc FOTO/VIDEO
  10. Cod galben de caniculă în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile vor atinge 36 de grade Celsius HARTĂ