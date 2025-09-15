China amenință UE și NATO, după ce Trump le-a cerut aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc

Racheta DF-5C are o rază de acțiune estimată de peste 20.000 km/ FOTO:X@AirongLi

China a amenințat că va lua măsuri decisive ca răspuns dacă țările NATO, sub presiunea SUA, vor încerca să impună tarife țărilor care cumpără petrol rusesc, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian.

Beijingul a adoptat o poziție obiectivă și imparțială încă din prima zi a crizei, insistând asupra promovării discuțiilor de pace, spune el.

„Ne opunem ferm anumitor părți care îndreaptă problema către China și ne opunem ferm impunerii de sancțiuni unilaterale ilegale și jurisdicțiilor străine asupra Chinei”, a subliniat el, potrivit RBC Ucraina.

Lin Jian a amenințat că, dacă drepturile și interesele legitime ale Chinei sunt încălcate, Beijingul va lua contramăsuri decisive și își va apăra cu fermitate suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare.

Trump a declarat că el crede că războiul - care a început odată cu invazia Rusiei în Ucraina pe 24 februarie 2022 - s-ar încheia dacă toate țările NATO ar înceta să mai cumpere petrol rusesc și ar începe să impună taxe vamale de 50 până la 100% Chinei pentru achizițiile sale de petrol rusesc.

