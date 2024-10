China nu va renunța la utilizarea forței în Taiwan. „Suntem dispuşi să luptăm pentru perspectiva reunificării” FOTO/VIDEO

China nu se va angaja niciodată să renunţe la utilizarea forţei asupra Taiwanului, a declarat miercuri, 16 octombrie, guvernul de la Beijing după o nouă serie de jocuri de război şi o vizită a preşedintelui chinez Xi Jinping la locul unei înfrângeri celebre pentru forţele taiwaneze, relatează Reuters.

China, care consideră Taiwanul guvernat în mod democratic drept propriul său teritoriu, a organizat luni o zi de exerciţii la scară largă în jurul insulei, despre care a spus că au fost un avertisment faţă de „actele separatiste”, după discursul de săptămâna trecută al preşedintelui Taiwanului, Lai Ching-te, rostit de ziua naţională.

„Suntem dispuşi să luptăm pentru perspectiva reunificării paşnice, cu cea mai mare sinceritate şi străduinţă”, a declarat Chen Binhua, purtătorul de cuvânt al Biroului chinez pentru relaţii cu Taiwanul. „Dar nu ne vom angaja niciodată să renunţăm la utilizarea forţei”, a adăugat el. Aceasta ar viza, totuşi, interferenţa „forţelor externe” şi numărul foarte mic de separatişti din Taiwan, nu marea majoritate a poporului taiwanez, a punctat Chen.

Taiwanul are relaţii strânse, deşi neoficiale, cu Statele Unite, un furnizor major de arme, şi cu alţi aliaţi ai săi.

„Nu contează câte trupe are Taiwanul şi câte arme dobândeşte şi nu contează dacă forţele externe intervin sau nu, dacă îndrăzneşte să îşi asume riscuri, aceasta va duce la propria sa distrugere”, a mai spus oficialul chinez. „Acţiunile noastre pentru apărarea suveranităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale nu vor înceta nicio clipă”, a insistat Chen Binhua.

Presa de stat chineză a relatat miercuri că preşedintele Xi a sosit cu o zi înainte pe insula Dongshan din provincia chineză Fujian, care este faţă în faţă cu Taiwanul şi unde, în 1953, China a respins o tentativă de invazie din partea armatei din Taiwan.

He visited Aojiao Village of Chencheng Township, the Gu Wenchang memorial hall and the Guandi cultural… pic.twitter.com/ro5l6TmUtu

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, on Tuesday afternoon inspected Dongshan County in Zhangzhou City, east China's Fujian Province.

Guvernul învins al Republicii Chineze a fugit în Taiwan în 1949, după ce a pierdut un război civil cu comuniştii lui Mao Zedong. Niciun armistiţiu sau tratat de pace nu a fost semnat vreodată.

10月15日,习大大来到福建东山岛考察。这里与台湾岛的直线距离不到300公里。

On October 15th, Xi Jinping came to Dongshan Island in Fujian for inspection. The straight-line distance between here and Taiwan Island is less than 300 kilometers. pic.twitter.com/aRL45Fsr8x