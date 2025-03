Viața de sclavie a „sirenelor“ din China și Coreea de Sud. Înotătoarele, obligate să facă zeci de scufundări pe zi în bazine acvariu. Una a fost atacată de un pește uriaș

Pentru majoritatea oamenilor, imaginea unei sirene aduce în minte fantezie și miracol. Înotătoare grațioase care se deplasează prin apă, uimesc audiența cu frumusețea lor, cozile strălucitoare și coregrafii minuțios pregătite. Însă pentru tot mai multe femei recrutate să lucreze ca ”sirene” profesioniste în China și Coreea de Sud, realitatea este departe de a fi încântătoare, scrie Daily Mail.

Mai degrabă, ele afirmă că sunt supuse unor condiții extrem de dure, apropiate de sclavie, fiind forțate să performeze ore în șir în medii periculoase, fără a beneficia de îngrijiri medicale – totul pentru un salariu de mizerie.

Potrivit canalului SHOT de pe Telegram, înotătoarele sunt obligate să facă până la 70 de scufundări pe zi, chiar și atunci când sunt rănite, iar tratamentele medicale le sunt interzise, chiar și în spitale.

În urmă cu aproape două luni, una dintre aceste „sirene” a suferit răni groaznice într-un atac fără precedent al unui pește uriaș, în timp ce executa un program în fața unor familii și copii mici. După ce un sturion i-a mușcat capul, femeia a rămas cu răni faciale, dar șefii ei, spun martorii, au forțat-o să revină imediat în apă, înainte de a se recupera complet.

Datele de anul trecut arătau o creștere alarmantă a numărului de bărbați și femei care semnau contracte pentru a deveni „scufundători mitologici”, iar prima competiție internațională de sirene profesioniste a avut loc anul trecut la Shanghai.

Însă pe măsură ce tot mai mulți performeri încearcă să dezvăluie adevăratele condiții ale acestei meserii, rămâne o singură întrebare: câți alți „prizonieri” încă sunt blocați sub apă?

Maria, o înotătoare din Rusia, a ajuns în Coreea de Sud în 2024 după ce a semnat un contract care părea corect pentru a lucra ca artistă sirenă într-un acvariu.

I s-a promis un program structurat – cinci spectacole pe zi, o zi liberă pe săptămână și un salariu de 1,8 milioane de won (aproximativ 1.100 de lire sterline).

Dar la scurt timp după ce a început să lucreze, a devenit clar că promisiunile erau lipsite de sens.

„Nimeni nu ținea cont de contract,” a povestit Maria pentru canalul de Telegram SHOT. „Trebuia să facem 70 de scufundări pe zi. Era extenuant. Aveam dureri de cap constant și rănile erau frecvente. Dar nimeni nu ne asculta plângerile.”

Programul brutal nu era singura problemă.

„Sirenelor li se cerea să împartă bazinele cu creaturi marine, ale căror secreții, spunea ea, erau toxice și provocau reacții cutanate și probleme respiratorii.”

Apoi, lucrurile au luat o întorsătură înfricoșătoare, când Maria a fost dusă de urgență la spital după ce s-a accidentat în timpul programului artistic.

Însă, înainte de a se recupera complet, a fost forțată să revină la programul de spectacole. Nu mai putea suporta. Într-o încercare disperată de a scăpa de circumstanțe similare, cinci ”sirene” au fugit dintr-un acvariu din Coreea de Sud în 2024.

Pentru ”sirenele” care lucrează în China, condițiile sunt la fel de grave. Cererea pentru astfel de artiști este atât de mare încât nu sunt niciodată suficiente lucrătoare pentru a acoperi turele.

Astfel, concediile medicale sunt pur și simplu imposibile – indiferent de cât de bolnavă sau rănită ar fi o „sirenă“, conform raportului SHOT.

