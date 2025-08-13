Avertisment mondial privind virusul chikungunya: ”Cea mai mare epidemie din istorie” în China, a trecut în alte țări VIDEO

În China s-a anunțat un focar major al virusului chikungunya, unde numărul de cazuri a depășit 10.000 la nivel național. Țara se confruntă cu ”cea mai mare epidemie din istorie”, iar centrul industrial din sudul provinciei Guanngdond, Foshan, rămâne cea mai afectată regiune de virusul transmis de țânțari.

Însă virusul chikungunya a ajuns acum și în țările vecine Chinei, Hong Kong confirmând cinci cazuri în acest an, iar Taiwan înregistrând primul caz de infecție legat de epidemia din China continentală, potrivit GB News.

Unele țări europene au raportat, de asemenea, cazuri, în timp ce Statele Unite au fost avertizate că virusul se află „la doar o călătorie cu avionul” de a se răspândi pe teritoriul lor.

Hong Kong a înregistrat cazul unei femei de 66 de ani care a vizitat Foshan între sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august și a dezvoltat simptome la întoarcere. Primul caz din Taiwan este cel al unei femei în vârstă de patruzeci de ani care a călătorit la Foshan și Shenzhen.

Ads

Autoritățile sanitare americane au confirmat că evaluează amploarea și evoluția epidemiei. Un purtător de cuvânt al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a declarat: „CDC este la curent cu focarul de chikungunya raportat în provincia Guangdong din China și evaluează în prezent amploarea și extinderea focarului”.

Agenția a implementat un avertisment de nivel doi pentru regiune, recomandând precauții sporite pentru călătorii americani. SUA au documentat 45 de infecții cu chikungunya în acest an, deși se crede că niciuna nu are legătură cu focarul din China.

China a fost nevoită să adopte strategii „de tip Covid” nemaiîntâlnite de la pandemie, inclusiv izolarea obligatorie în spital a persoanelor infectate. De asemenea, oficialii au fost văzuți pulverizând insecticide în spațiile publice și utilizând drone aeriene pentru a pulveriza țintele.

În alte părți, au fost introduse metode de control biologic, inclusiv țânțari modificați genetic pentru a reduce populațiile și specii de pești prădători pentru a elimina larvele. Ca urmare, datele de la Centrul Provincial pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Guangdong indică faptul că epidemia ar putea încetini.

Ads

Cele mai recente date săptămânale au înregistrat 1.387 de noi infecții, ceea ce reprezintă o reducere semnificativă față de cele 2.892 de cazuri din săptămâna precedentă. Foshan continuă să fie cel mai afectat de epidemie, înregistrând 1.212 dintre cazurile nou confirmate. Guangzhou, cel mai populat oraș al provinciei, a raportat 103 infecții, în timp ce Zhanjiang a înregistrat 39 de cazuri.

Cum se transmite boala?

Se consideră că epidemia a atins apogeul între 20 și 26 iulie, când autoritățile au înregistrat 2.940 de infecții. Autoritățile sanitare chineze nu au raportat decese sau cazuri de îmbolnăviri grave pe durata epidemiei.

Un val global de cazuri a început la începutul anului 2025, cu focare semnificative în insulele Oceanului Indian, inclusiv La Réunion, Mayotte și Mauritius. Până la 4 august, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a înregistrat aproximativ 240.000 de cazuri de chikungunya și 90 de decese în 16 țări.

Virusul s-a extins și în Madagascar, Somalia, Kenya, India și este în curs de răspândire spre Europa. Alte regiuni afectate includ Samoa, Tonga, Polinezia Franceză, Fiji și Kiribati. În SUA, au fost raportate 46 de cazuri în 2025, toate la persoane care s-au întors din regiuni cu risc ridicat. Nu au fost înregistrate decese.

Ads

CDC estimează că aproximativ 1,6 milioane de persoane călătoresc anual între China și SUA, ceea ce ridică îngrijorări privind potențiala răspândire locală, întrucât este suficient ca un singur țânțar să înțepe o persoană infectată pentru ca virusul să se răspândească.

Deși nu există un tratament antiviral specific, simptomele pot fi gestionate prin odihnă, hidratare și medicamente analgezice, precum paracetamolul. Boala are o fază acută ce durează una până la două săptămâni, însă durerile articulare pot persista luni sau chiar ani.

Persoanele cele mai expuse complicațiilor severe sunt nou-născuții, vârstnicii și cei cu afecțiuni preexistente, precum boli cardiovasculare. Unele studii sugerează o posibilă legătură cu diabetul de tip 2 sau hipertensiunea, ca urmare a inflamației post-virale. Virusul nu se transmite de la om la om. Este necesară înțepătura unui țânțar pentru a continua lanțul de infectare.

Ads