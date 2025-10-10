Beijingul „nu va trage primul foc”, dar „nu va permite o a doua lovitură”. China are o rachetă capabilă să transporte până la 60 de focoase nucleare și o bombă cu hidrogen

Racheta DF-5C are o rază de acțiune estimată de peste 20.000 km FOTO:X@AirongLi

Beijingul subliniază că nu va iniția un conflict, dar „nu va permite o a doua lovitură”, în timp ce tensiunile globale continuă să crească.

China a emis un nou avertisment referitor la capacitățile sale nucleare, într-o perioadă de instabilitate globală accentuată. Declarațiile vin din partea lui Victor Gao, vicepreședinte al Centrului pentru China și Globalizare, un analist apropiat de Partidul Comunist Chinez.

Într-o intervenție difuzată pe rețelele sociale și preluată de publicația pakistaneză Observer Diplomat (OD), Gao a declarat că Beijingul „nu va trage primul foc”, dar „nu va permite o a doua lovitură”. Mesajul, potrivit sursei, a fost însoțit de o referire la arsenalul militar avansat al Chinei, inclusiv la o rachetă capabilă să transporte până la 60 de focoase nucleare și o bombă cu hidrogen.

Publicația OD a scris pe Instagram: „China subliniază că orice atac – convențional sau nuclear – va avea consecințe devastatoare.”

Victor Gao, cunoscut pentru pozițiile sale ferme în sprijinul politicii oficiale de la Beijing, a făcut remarci similare înaintea paradei militare de Ziua Victoriei din 3 septembrie, care a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Într-un interviu anterior pentru Sky News, el a spus că parada va include „cele mai bune arme, drone și sisteme robotice dezvoltate vreodată” de China, menționând că „niciun stat nu ar trebui să îndrăznească să impună războiul asupra Chinei”.

Comentariile sale apar într-un context de tensiuni internaționale în creștere – între Rusia și Ucraina, în Orientul Mijlociu între Israel și Hamas, precum și în Marea Chinei de Sud și Strâmtoarea Taiwanului.

Poziția oficială a Chinei privind armele nucleare

Declarațiile lui Gao sunt în concordanță cu doctrina oficială a Chinei, care prevede angajamentul de a nu utiliza prima armă nucleară, „în nicio împrejurare”. Beijingul s-a angajat, de asemenea, să nu folosească și să nu amenințe cu folosirea armelor nucleare împotriva statelor care nu le dețin sau care fac parte din zone denuclearizate.

Conform organizației International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), China deține aproximativ 600 de arme nucleare, un număr semnificativ mai mic comparativ cu Statele Unite (5.277) și Rusia (5.449).

Potrivit datelor Statista din luna mai, China are cea mai numeroasă armată din lume, cu peste două milioane de militari activi. Pe locurile următoare se află India, Statele Unite, Coreea de Nord și Rusia.

Comparativ, forțele armate britanice numără în jur de 147.000 de membri activi, potrivit datelor furnizate de House of Commons Library.

