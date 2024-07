Xi Jinping vrea să ia fața Occidentului. În câți ani ar putea China să trimită roboți ucigași în luptă

Pe măsură ce Armata Populară de Eliberare a Chinei (APL) încearcă să devină o "armată de talie mondială", progresele sale în materie de sisteme de armament avansate continuă să provoace îngrijorări intense din partea vecinilor și concurenților săi. Armata chineză și industria de apărare a Chinei au realizat investiții semnificative în robotică, roiuri de drone și alte aplicații ale inteligenței artificiale (AI) și învățării automate (ML).

Până în prezent, progresele în domeniul sistemelor de arme descrise sau promovate ca fiind "autonome" sau "inteligente" s-au bazat pe punctele forte existente în cercetarea și dezvoltarea sistemelor fără pilot și a tehnologiei rachetelor.

Armata populară chineză este pe cale să desfășoare roboți ucigași în luptă în decurs de doi ani. Statul comunist a prezentat câini roboți echipați cu mitraliere, scrie The Sun.

Analistul militar Francis Tusa a spus că China „se mișcă de patru sau cinci ori mai repede decât Statele Unite.”

„Suntem la începutul unei curse în sisteme cu adevărat autonome. Aș fi surprins dacă nu vom vedea mașini autonome să iasă din China în doi ani,” a avertizat analistul.

Câinele robot, fabricat de firma chineză Unitree Robotics, a fost dezvăluit luna trecută în timpul unui exercițiu militar cu armata cambodgiană.

Tusa a spus că pe liderul de la Bejing, Xi Jinping vrea să ia fața Occidentului și acest lucru îl va încuraja pe Vladimir Putin.

Chinezii vor să iasă cu o aeronavă de luptă complet autonomă pentru a spune: i-am învins pe americani și pe britanici.

„Există un prestigiu uriaș. Cred că vor face totul pentru autonomie și valorificarea inteligenței artificiale și cred că Rusia va urma exemplul.”

🇨🇳🇰🇭 China brought two robot dogs to Cambodia for the Golden Dragon 2024 exercise pic.twitter.com/VF8PC4tL9z