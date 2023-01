Imagini spectaculoase cu cel mai îngust oraș din lume. În cel mai lat punct al său are doar 300 de metri VIDEO

Cel mai îngust oraș din lume se află în China, fiind construit pe malurile abrupte ale râului Nanxi, care traversează un defileu în provincia Yunan din sud-estul țării.

Având doar 30 de metri lățime în cel mai îngust punct și 300 de metri în cel mai lat, oamenii aseamănă orașul Yanjin mai degrabă cu decorul unui film de ficțiune, scrie Republic World.

Clădirile, aflate pe malul râului, sunt construite pe piloni înalți, care să le protejeze în perioada inundațiilor, când nivelul apelor crește mult, potrivit Digi24.

Pe fiecare parte a râului există câte o șosea, însă numărul podurilor este redus.

Yanjin a fost colonizat timp de mai bine de 100 de ani. Deși posibilitățile de dezvoltare economică sunt foarte limitate, locuitorii nu iau în calcul să părăsească zona.

În ultimii ani, orașul a devenit cunoscut în urma filmărilor spectaculoase realizate din dronă, care s-au viralizat pe rețelele sociale.

Yanjin county, Yunnan is the narrowest town in China, nestled between mountains and the Guanhe River. - From r/China

