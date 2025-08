China taie un munte în două pentru a construi o autostradă și cel mai înalt pod din lume

Lucrările impresionante din provincia Guizhou, una dintre cele mai muntoase regiuni ale Chinei, au dus la modificarea radicală a peisajului. Pentru construirea unei autostrăzi, versanți întregi au fost tăiați, iar un nou pod – ce va deveni cel mai înalt din lume – este pe punctul de a fi finalizat.

Imaginile surprinse de drone arată cum inginerii au fost nevoiți să decupeze efectiv munți pentru a face loc autostrăzii Guizhou Luan, o arteră rutieră de aproximativ 300 de kilometri. Elementul central al acestei infrastructuri este Podul Canionului Huajiang, care se va înălța la peste 625 de metri deasupra solului – depășind toate podurile existente până în prezent.

Construcția, care se întinde peste un teren extrem de accidentat, transformă o rută montană dificilă, cu serpentine și durată de o oră, într-o traversare aeriană de doar un minut. Finalizarea este programată pentru sfârșitul anului 2025.

【Video】A breathtaking sight in Guizhou Province: the under-construction Huajiang Canyon Bridge on the Liuzhi–Anlong Expressway carves through rugged mountains with straight, soaring roads. Salute to the builders! pic.twitter.com/MMt1m97Efi

Podul are o structură portantă din oțel, formată din 93 de segmente, cu o greutate totală de aproximativ 22.000 de tone – de trei ori mai mult decât Turnul Eiffel. Ultima secțiune majoră de armătură, cântărind 215 tone, a fost instalată în luna ianuarie.

„Finalizarea podului va contribui semnificativ la integrarea economică a orașelor Guiyang, Anshun și Qianxinan, facilitând mobilitatea regională”, a declarat Chen Jianlei, director adjunct al Departamentului pentru Transporturi din Guizhou, citat de China Daily.

Prepare to be amazed by the Huajiang Canyon Bridge, which is on the verge of claiming the title of the world's tallest bridge! Spanning a whopping 2,890 meters in length, with a main span of 1,420 meters and soaring to a height of 625 meters, it's a giant in the world of bridges.… pic.twitter.com/ObTjjEJid2