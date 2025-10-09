China vrea să alunge America din Pacific, susține un fost oficial de rang înalt al Pentagonului

China își consolidează poziția în Asia-Pacific printr-o serie de acțiuni coercitive care, potrivit analiștilor americani, au un obiectiv clar: slăbirea influenței Statelor Unite și impunerea dominației chineze în regiune.

Avertismentul vine de la Ely Ratner, fost oficial de rang înalt al Pentagonului și actual director al think-tank-ului Marathon Initiative, care a transmis un mesaj dur Congresului american, înaintea unei audieri în Senatul SUA dedicate politicilor pentru Asia de Est și Pacific.

Ratner a descris comportamentul Chinei drept o combinație de „activități din zona gri” — acțiuni agresive care nu depășesc pragul confruntării militare directe, dar care subminează constant ordinea regională. „A ignora sau a minimaliza aceste acțiuni ar fi o greșeală strategică profundă”, a avertizat el, într-un document trimis Comisiei pentru Relații Externe a Senatului.

Ambiția Beijingului: controlul total în Asia-Pacific

Potrivit lui Ratner, obiectivul final al Beijingului este parte dintr-un proiect mai amplu, cunoscut în China drept „marea renaștere a națiunii chineze”. În termeni geopolitici, acest proiect presupune recuperarea Taiwanului, controlul Mării Chinei de Sud și subminarea alianțelor americane din regiune — toate pentru a transforma Asia-Pacific într-o sferă de influență dominată de Beijing.

Ads

În ultimii ani, China și-a extins constant prezența militară și paramilitară în Marea Chinei de Sud, revendicând aproape toate apele din zonă, inclusiv teritorii aflate în zona economică exclusivă a Filipinelor. Această expansiune a dus la numeroase incidente — ciocniri, răniri și tensiuni diplomatice — care au reactivat interesul pentru Tratatul de apărare reciprocă dintre SUA și Filipine.

Presiune tot mai mare asupra Taiwanului

În paralel, Beijingul și-a amplificat presiunea asupra Taiwanului, pe care îl consideră teritoriu chinez. Armata chineză organizează frecvent exerciții de blocadă la scară largă și incursiuni aeriene aproape zilnice peste linia mediană a strâmtorii Taiwan.

Oficiali americani avertizează că președintele Xi Jinping a ordonat armatei chineze să fie „capabilă să cucerească insula până în 2027” — o evaluare care ridică semne de întrebare privind stabilitatea în regiune.

Pentru administrația americană, aceste mișcări se înscriu într-o strategie clară de excludere a Statelor Unite din Pacific, prin presiune diplomatică, militară și economică. Ratner a avertizat că, dincolo de schimbările tactice, „aspirațiile geopolitice ale Chinei rămân neschimbate”: dominarea regională și remodelarea ordinii internaționale în favoarea sa.

Ads